Vialli zemřel v 58 letech. Nemohu uvěřit, že už tu není, říká přítel Skuhravý

Prvně se potkali na světovém šampionátu 1990 v Itálii, do vzájemného utkání základní skupiny A však domácí borec nenastoupil, oba týmy už měly postup do osmifinále v kapse, trenér Azeglio Vicini svůj poklad šetřil do dalších bojů.

„Tehdy šly ovšem poměrně příznivé zvěsti, že to zvládl,“ vrací se Skuhravý do období naděje. Bohužel plané, v prosinci 2021 přišla recidiva, rakovina se vrátila.

Vialli se s ortelem odmítal smířit. „Všechny své poslední chvíle naplno věnoval rodině,“ zdůrazňuje sparťanský odchovanec, jaký měl Vialli úzký vztah s dcerami i manželkou Catryn, kterou poznal v roce 2003 při anglickém angažmá. „Děkujeme všem, kteří ho vášnivě podporovali po mnoho let. Jeho památka a příklad budou navždy žít v našich srdcích,“ oznámila jeho rodina poté, co italský fotbalový svaz informoval o hráčově skonu.

„Já však pořád doufal, že to nejsou jeho poslední chvíle,“ vracejí se českému střelci do hlasu silné pohnutky.

Vialli pocházel z dosti bohatých poměrů, otec patřil mezi multimilionáře, prožil pohodové dětství jako poslední, pátý potomek v rodinném luxusním sídle Villa Affaitati se šedesáti pokoji v rodné Cremoně. „Ale nikdy to nedával znát,“ vybavuje si Skuhravý. „Vždy si vážil především toho, čeho někdo dosáhl, nikoli co zdědil,“ odhaluje jeho životní postoj. „Na hřišti i mimo,“ připomíná.

Přichází velice smutná fáze loučení. „Pro Chelsea je to strašný den. Gianlucův odkaz hráče, trenéra a především osobnosti bude navždy zapsán v klubové historii, na Stamford Bridge bude žít dál. Jeho rodině a přátelům posíláme upřímnou a hlubokou soustrast,“ uvedli krátce po smutném oznámení šéfové Chelsea Todd Boehly a Behdad Eghbali ve společném prohlášení na twitteru. Sociální sítě klubu se zbarvily do černa.

Skuhravý je přesvědčen, že by mu měla italská vláda vystrojit státní pohřeb. „Záleží samozřejmě, jak si to bude přát rodina, určitě si své řeknou i zástupci italských klubů, jimiž prošel, ale kdo jiný by si to měl zasloužit, když ne on,“ opět připomíná Vialliho nesporné fotbalové umění.