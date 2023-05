Vinícius v zemi rasistů. Španělskem otřásá případ hvězdy, která řekla dost

„Nebylo to poprvé ani podruhé ani potřetí. Rasismus je v LaLize normální. Soutěž si myslí, že je to normální, federace také a soupeři to podporují. Je mi to moc líto. Liga, která kdysi patřila Ronaldinhovi, Ronaldovi, Cristianovi a Messimu, dnes patří rasistům. Krásný národ, který mě vítal a který miluji, ale který přijal za své vyvážet do světa obraz rasistické země,“ stálo v jednom z jeho vzkazů.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa... Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA

„Pro klub z Bernabeu by to byla obrovská rána. Pro LaLigu by to bylo obrovské zklamání. Byla by to škoda pro španělskou společnost. Ale nikdo by z toho neměl vinit samotného hráče,“ napsal The Athletic.