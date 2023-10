Zemřel Bobby Charlton, jedna z největších postav světového fotbalu

Brzy získal stálé místo v týmu Manchester United, který se jako první anglický zástupce zúčastnil Poháru mistrů evropských zemí 1957/1958. V zápase s Crvenou zvezdou Bělehrad Charlton dvakrát skóroval, druhý gól střelil levačkou ze vzdálenosti 25 metrů do levého roku. Jenže při návratu do Anglie se stala už zmíněná katastrofa.

Famózní útočník se narodil v Ashingtonu do fotbalové rodiny. Bratr Jack dosáhl vrcholu s Leeds United a s Anglií – a čtyři strýcové byli hráči, včetně legendy Newcastle United Jackieho Milburna.

I po skončení kariéry byl pochopitelně velmi žádaný jako znalec, který mnoho let pracoval pro BBC. V červnu 1984 byl také zpět ve svém milovaném Manchesteru United jako ředitel a o 10 let později byl povýšen do šlechtického stavu.