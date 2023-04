Carla a její hokejistky. Češky stojí na prahu historického úspěchu

Na loňské olympiádě v Pekingu české hokejistky pod trenérem Tomášem Pacinou už mnozí pasovali na černého koně turnaje, jenže to nevyšlo. Nakonec skončily až sedmé a Pacina si pak nebral servítky. Tým tvrdě po americku zkritizoval. Někomu se to nelíbilo, někdo to ocenil.