Jiří Kulich, muž, který táhne hokejové juniory za zázrakem

Na mezinárodní týmové scéně má na co navazovat a o co usilovat. Loni s českými juniory vybojoval stříbro. Padli až ve finále právě s Kanadou. Teď míří znovu vysoko, letos by určitě chtěli vyhrát.

Už tehdy patřil s plzeňským Davidem Jiříčkem k nejproduktivnějším juniorům soutěže a začali si ho všímat i za mořem. „Kulich je rychlý, přímočarý a defenzivně zodpovědný. Je šikovný a v české nejvyšší lize dal na svůj věk dost gólů. Myslím si, že chytrý tým by ho měl vzít dřív, než nebude k dispozici,“ napsal tehdy ve svém blogu vedoucí videoskautingu NHL Will Scouch.

Kulich reprezentoval už v řadách týmů České republiky na MS do 18 let 2021, kde nastoupil ve čtyřech zápasech. Za rok byl na MSJ do 18 let kapitánem. Na turnaji vedl s devíti brankami a následně byl jmenován turnajovým nejužitečnějším hráčem.