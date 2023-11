Kdo je Matt Petgrave, muž, který zabil hokejového soupeře. A co mu hrozí?

Bývalý hokejista NHL Johnson zemřel 28. října poté, co mu Matt Petgrave prořízl při nešťastné skrumáži během zápasu mezi Nottingham Panthers a Sheffield Steelers bruslí krk. Je to obrovská hokejová tragédie, která ihned vyvolala poplach napříč ligami a zděšení mezi fanoušky.

Petgrave je dobrým hokejistou, ale k vrcholu do NHL mu vždy něco chybělo. Po čtyřech letech hraní juniorského hokeje v Owen Sound (OHL) studoval na University of New Brunswick, kde strávil další čtyři sezony.