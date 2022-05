Trvalo to 15 vteřin. Pak chlapi pochopili, že tahle žena do kabiny patří

Ta scéna by ještě před mistrovstvím světa v hokeji leckomu vyrazila dech. 193 cm vysoký německý obránce Moritz Seider z Detroit Red Wings se v plné výstroji sklání nad o 30 cm menší štíhlou blondýnkou a pozorně jí naslouchá. Ona mu vysvětluje, jak provést hokejový trik, rychlé zaseknutí a odpálení puku. Moritz to několikrát marně zkouší, než se mu fígl podaří. Žena poklepe hokejkou o zem: „Vidíš, povedlo se.“

Před 10 dny by se tomu možná někdo smál. Dnes se už nesměje nikdo. Moritz Seider je ve svých 21 letech jedním z nejlepších evropských a možná i světových hokejových obránců. Blondýnce Jessice Cambellové je o osm let víc a má za sebou zářnou kariéru kanadské hokejové útočnice. Je mimo jiné mistryní světa do 18 let, z dospělých má stříbro. Dnes je asistentkou hlavního trenéra u německé reprezentace. Je odbornicí na individuální dovednosti hráčů a u Němců má na starosti zejména speciální týmy pro oslabení a přesilovky. A umí prý ještě něco, výborně komunikovat s lidmi kolem sebe.

Přesto je v tomto maskulinním sportu plném síly, výbušnosti, soubojů a rvaček úkazem. Jak uvedl oficiální web mistrovství iihf.com, Campbellová je malá žena. Není to muž, není jí padesát nebo šedesát. Není ze staré školy NHL. Nevypadá jako trenér, kterého byste zde v národním týmu očekávali. Ale asi to funguje, Němcům se daří a už před dnešním posledním zápasem jejich skupiny proti Švýcarsku mají jisté čtvrtfinále. V něm mohou dokonce narazit i na Čechy.

Teď jsme na mistrovství světa, kde je nejdůležitější vyhrávat zápasy. A my se snažili najít ty správné lidi, aby to udělali. Toni Söderholm, trenér německé hokejové reprezentace

Už pár let se Jessica věnuje tréninku individuálních hokejových dovedností. Do nejvyšších trenérských pater ledního hokeje však letos vletěla jako raketa. Stalo se to takto.

Na konci zimy sportovní ředitel německého hokejového klubu Nürmberg Ice Tigers a bývalý hokejista NHL Stefan Ustorf domluvil její stáž u týmu. Kanaďanka hned zaujala 65letého amerického trenéra Norimberku Toma Rowea. Mimochodem toho trenéra, který v roce 2016 vyhodil z Floridy Panthers Jaromíra Jágra a jenž v roce 2012 stavěl po letecké katastrofě nový tým Lokomotiv Jaroslavl.

„Řekl jsem jí: ‚Vezmi si fix a jdi k taktické tabuli.‘,“ uvedl Rowe, který do té doby Campbellovou osobně neznal. Zapůsobila na něj. Hned druhý den ji postavil vedle sebe na lavičku jako asistentku a Ice Tigers s ní porazili soupeře 6:2. V dalším utkání získali aspoň bod. „Předložila nám plán, který byl vynikající,“ ocenil prý kapitán „tygrů“ Patrick Reimer její pomoc u trenéra.

Žena v pozici trenéra, to v německé lize neexistovalo. Ale Jessica vypadala od prvních okamžiků, jako by to dělala roky. V tmavém saku, blond vlasy do culíku, ruce zkřížené, s typickou americkou žvýkačkou.

„Je mi jedno, jestli je to chlap nebo ženská. Chci mít kolem sebe ty nejlepší lidi. Díky nim budeme já i hráči vypadat líp,“ citoval Rowea web Archysport.com.

Útočník Norimberku Andrew Bodnarchuk pak popsal, že trvalo pouhých 15 sekund, než všichni v šatně pochopili, že tam Jessica patří. On i ostatní potvrdili, že jí to perfektně hokejově myslí, má dobrý cit pro hru a její tipy se vyplatily zejména pro ofenzivu, kde to týmu dosud moc nešlo. „A kvůli její přítomnosti se v šatně taky hned míň nadává,“ dodal s úsměvem hlavní trenér Rowe.

Netrvalo to ani měsíc a zkušený Američan ji doporučil finskému trenérovi německé reprezentace Tonimu Söderholmovi. Ten si ji zkusil a dopadlo to podobně jako u Rowea. Jessica dostala práci. Söderholm zdůrazňuje, že to bylo kvůli jejím schopnostem, ne proto, aby se stala historickým milníkem.

„Je nejvyšší čas otevřít oči a podívat se, čím mohou k výsledku přispět jiné hlasy, a to i v mužském hokeji… Teď jsme na mistrovství světa, kde je nejdůležitější vyhrávat zápasy. A my se snažili najít ty správné lidi, aby to udělali,“ uzavřel Söderholm.

Mimochodem zmínil zřejmě to nejdůležitější. Jiný úhel pohledu, rozbíjení stereotypů. V tom svoji roli vidí i Campbellová. „Pracuji zde na speciálních týmech a vývoji s některými hráči. Můj základ je v bruslení a rozvoji dovedností, ale také podporuji členy týmu a přidávám také jinou perspektivu, jinou vizi hry. Nevím, jestli to pramení z ženské hry, ale můj přístup je o přidávání hodnoty jednotlivým hráčům kvůli dosažení kolektivního týmového cíle.“

Přechod Jessiky z hráče na trenérku byl rychlý a bezproblémový a možná dokonce nevyhnutelný. „Bruslení byla moje síla a ráda jsem to učila malé děti, ještě když jsem byl hráčkou. Pořádala jsem tábory a vracela jsem tak něco své komunitě i na základní úrovni… Mým cílem jako trenéra bylo vždy trénovat na nejvyšší úrovni. Nejde ve skutečnosti o hru žen nebo mužů. Ale přechod k mužské hře mě vzrušoval. Ne kvůli výzvám, ale způsob, jakým vidím věci, může být jiný. Z toho jsem nadšená.“

Sama Campbellová i hokejoví odborníci kolem ní vědí, že nikdo na této nejvyšší úrovni nebude nikoho najímat jen kvůli pohlaví. Ostatně tak zněla jinými slovy i odpověď reportérce slovenské televize, která se jí před pár dny ptala, jaké to je, být atraktivní ženou mezi týmem přitažlivých mužů.