Hübschman je nejstarší střelec české ligy. Na Bicana ovšem ještě nedozrál

Běžela 47. minuta odloženého utkání Jablonec vs. Slovácko, hosté vedli 1:0. Stav srovnal mazlivou technickou střelou k tyči kapitán domácího týmu defenzivní záložník Tomáš Hübschman a všichni věděli, že se stali svědky historického okamžiku.

Hübschman se stal ve 41 letech a sedmi měsících nejstarším střelcem v samostatné české lize. Dosavadní rekord držel bývalý záložník Pavel Zavadil, který se v roce 2019 trefil za Opavu ve 41 letech a třech měsících.

Radost byla náramná. „Vím, že mě to bude něco stát, což pro mě zase není nic úplně dobrého,“ přijal povinnost hodit do hráčské kasy příspěvek, jenž vzhledem k tomu, čeho dosáhl, nebude nikterak zanedbatelný. „Pokladníkem jsem já, tak to snad nebude tak hrozné, ale budu mít proti sobě silný parlament kluků,“ věděl mnohonásobný český reprezentant, že vyjednávání o částce nebude jednoduché.

Takový počinek se slaví jen jednou.

Dva neúspěšné pokusy

Vniknout do kroniky samostatné české nejvyšší soutěže jako nejstarší střelec mohl ovšem Hübschman už dříve. Defenzivní středopolař se na pár minut stal rekordmanem už v únoru, kdy se zapsal do protokolu v utkání ve Vítkovicích proti Ostravě, kde hosté zvítězili 2:1.

Jeho pokus ale poslal do sítě domácí útočník Jiří Klíma a gól byl nakonec označen v souladu s pravidly na určování střelců, jež vypracovala Komise pro historii a statistiku FAČR, jako vlastní. Za autora je považován hráč, pokud se snaží zakončovat, byť bránící soupeř tečí výrazně změní směr míče. V Hübschmanově případě se tak nestalo, jen posouval centr Jovoviće z rohového kopu před branku domácích, kde nešťastně zasáhl Klíma.

Na začátku března mu v souboji s Hradcem Králové přenechali spoluhráči za luxusního vedení 4:1 v nastaveném čase pokutový kop. Rekord však i tentokrát odolal, jablonecký kapitán střídajícího hradeckého brankáře Michala Reichla nepřekonal.

Vyloženou příležitostí pohrdl. „Není to nic neobvyklého, že hráč, který pravidelně pokutové kopy nestřílí, to nezvládne,“ okomentoval jeho selhání populární glosátor fotbalového dění Petr Švancara, bývalý útočník více prvoligových klubů, mj. i Slavie Praha. „Kdo je k nim určený, nacvičuje je, trénuje, je připravený na psychickou zátěž, což Tomáš není,“ hájil ovšem kolegu.

Na proniknutí do historie si musel jablonecký záložník počkat až na aprílový měsíc.

Sváteční střelec

Mezi opěvované střelce rozhodně nepatří, ve 331 duelech v nejvyšší české soutěže se trefil jen šestkrát, pouze jeden gól – ovšem vítězný v říjnu 2013 na Maltě v kvalifikaci na MS 2014 v Brazílii – oslavil v reprezentačním dresu, kde nasbíral 58 zápasů.

Góly nepatří mezi jeho největší přednosti. „Má jiné silné stránky,“ potvrzuje Petr Rada, jenž ho v Jablonci dlouhou dobu vedl a dobře ho tedy zná. „Skvěle kryje střed hřiště, výborně čte hru, má solidní rozehrávku, je skutečný vůdce kolektivu,“ vypočítá je.

Tomáš Hübschman Narozen 4. 9. 1981, Praha

Hráčská kariéra: Sparta Praha (1986–1998), Trinity Zlín (1999), Sparta Praha (1999– 2000), FK Jablonec (2000–2001), Sparta Praha (2001–2004), Šachtar Doněck / Ukrajina (2004–2014), FK Jablonec (2014–2023)

Reprezentace Česka: 2001–2014 (58/1)

Úspěchy : bronz na Euru 2004 v Portugalsku, účastník Eura 2012, mistr Evropy do 21 let v roce 2002, vítěz Poháru UEFA 2008/2009, devítinásobný mistr Ukrajiny, mistr české ligy 2002/2003

Ale góly – to ne. „Když jsme pořádali nějaké střelecké soutěže, například populární trefování břeven, zúčastnil se, ale nevyhrával,“ odkrývá Rada. „Navíc nemá nijak razantní střelu,“ dodává další nevýhodu. „Když se prosadil, tak spíš technickou střelou placírkou, u které přemýšlel a věděl, kam míří,“ prozrazuje Hübschmanův letitý kouč. „Stejně jako nyní proti Slovácku,“ upozorňuje Rada na chytrý zásah, který přinesl hráči rekord.

Fakt, že jeho bývalý svěřenec má pevné místo v základné sestavě v hodně pokročilém věku, Radu nijak nepřekvapuje. „Tomáš vždycky věděl, co jeho tělo vyžaduje, uměl se připravit,“ připomíná. „Žádné úlevy nevyžadoval. Já mu občas nabídl, ať si odpočine, když jsem viděl, že toho má dost. Přijal, ale nezneužil toho,“ vyzdvihuje jeho profesionální přístup.

Proto může hrát nejvyšší soutěž i ve věku, kdy už jiní dávno odložili kopačky do krabice vzpomínek.

Bican zatím odolává

Na překonání úplného rekordu, tedy včetně bývalé československé ligy, která vznikla v roce 1925 a bude brzy slavit 100. výročí založení, musí ovšem ještě Hübschman nasbíral nějaký měsíc.

Zatím ho drží kanonýrská legenda Josef Bican, který se v roce 1955 – tehdy se hrálo podle sovětského vzoru systémem jaro–podzim a nejvyšší soutěž se nazývala Přebor republiky – ve 13. kole 21. srpna v utkání proti Jiskře Liberec trefil ve věku 41 let a 330 dnů. Na výhře Slavie Praha (tehdy Dynamo) v poměru 7:2 se podílel čtyřmi (!) góly.

Zvěsti, že po čtyřicítce byl v mládí nedostižný útočník, který předbíhal i profesionální sprintery, už jen rozšafný pán, který rozděloval přihrávky spoluhráčům a stál na půlicí čáře, poněkud narušuje. Ovšem jeho technika byla úžasná, o tom nikdo z pamětníků nepochybuje. Když se ocitl v šanci, tak ji proměnil.

Informaci, že je k absolutnímu zápisu třeba ještě věkově dohnat krále kanonýrů, přijal Hübschman na vyhlášení Fotbalisty roku s úsměvem. „Bylo by to krásné,“ jenom zašeptal. A uvědomuje si, že tento počinek by ho čekal až v příštím ročníku. Tedy s nutností pokračovat v aktivní kariéře.

Připomeňme, že jablonecký záložník skóroval ve věku 41 let a 213 dnů.

Jindřišek v závětří

Je tu ovšem jedna hrozba, že lídra severočeského týmu někdo z tohoto rekordu vymaže. A přímá. Kapitán Klokanů Josef Jindřišek slavil 42. narozeniny už 14. února letošního roku, jakmile se trefí do sítě protivníka, vymaže nejen Hübschmana, ale rovnou i Bicana.

Ohrožení se nezdá být na první pohled závažné, neboť ani záložník Bohemians nepatří mezi výstavní střelce, ve 421 ligových duelech si zapsal jen 24 přesných zásahů. V probíhajícím ročníku se ještě netrefil, ani v uplynulém, v tom ještě starším 2020/2021 se radoval jen jednou.

Ale například v ročníku 2014/2015 patřil mezi obávané zakončovatele, zaznamenal šest gólů, což na defenzivního záložníka s vysloveně obrannými úkoly není špatné. Tehdy si věřil, stavěl se i k přímým kopům, a dokonce byl mezi vybranými na penalty. A v současné formě pražského týmu, kterého je Jindřišek pevnou součástí a má místo v základní sestavě, je vysoce pravděpodobné, že za rozhodnutého příznivého stavu mu spoluhráči i trenér Jaroslav Veselý gólovou radost spojenou s dobytím rekordu dopřejí a pustí ho k pokutovému kopu.