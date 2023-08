Je mu 17 let a už ho chtějí v NHL. Hokejový talent jde ve stopách bratra

Jsou to takřka dvě dekády, co spolu na vrcholných hokejových akcích bok po boku váleli bratři František a Tomáš Kaberleovi. Už za pár let by dres národního týmu mohli obléknout další dva špičkoví obránci z jedné rodiny.

Také letos, stejně jako loni, musíme v sérii Sportovní talent roku přinést profil hokejového obránce. Proč musíme? Je mu sedmnáct let, hraje hokej v Plzni a na konci nadcházející sezony o něj bude velký zájem v draftu NHL. Jmenuje se Adam Jiříček, hraje hokej v Plzni. A je jen o dva roky mladším bratrem Davida, kterého Seznam Zprávy označily za Sportovního talenta roku naposledy, a který už v dresu Columbusu Blue Jackets NHL doopravdy hrál.

Sportovní talent roku 2023 Foto: Jakub Čaja, Seznam Zprávy, AI vizualizace Sportovní talent roku 2023. Seznam Zprávy opět hledají největší sportovní naděje České republiky. Sledujte sérii Sportovní talent roku. Společně s experty vám představujeme osm extrémně nadaných sportovců, kteří vynikají v tenise, fotbale, ledním hokeji, sjezdovém lyžování, ragby, volejbale, atletice a v badmintonu. A v neposlední řadě i nadaného hráče počítačových her.

Psal se 8. leden roku 2023, když hokejová Plzeň mířila k běžnému hokejovému zápasu Tipsport extraligy do Třince. Z pohledu výsledku nedopadl slavně, Západočeši na ledě českého hegemona prohráli před televizními kamerami vysoko 1:6, přesto se o nich po zápase mluvilo v podstatě jen pozitivně.

Kdo de facto tuctový zápas sledoval, nemohl si nevšimnout obránce v modrém dresu. A to rozhodně ne kvůli košíku, který zakrýval jeho mladou, teprve šestnáctiletou tvář. Adam Jiříček, věkem stále ještě dorostenec, si proti nejlepšímu týmu posledních pěti let odbyl svou premiéru v nejvyšší soutěži. Nečekaně, a přesto úspěšně. Jiříček na ledě strávil neuvěřitelných osmadvacet minut, byl nejvytíženějším hráčem zápasu. Hrál oslabení i přesilovky, trenéři ho takřka nepustili z ledu. A přestože Plzeň Třinci nestačila, rozhodně se nedá říct, že by to byla vina mladého hráče. Naopak: Vždyť v bodování +/- zůstal jako jeden z mála plzeňských indiánů na konci na nule. Jinými slovy: Nebyl na ledě u žádného inkasovaného gólu svého týmu. Naopak mohl sám jeden gól vstřelit.

„Ukázal přehled, klid, sebevědomí, solidní střelu i skvělé zpracování puku,“ psalo se o do té doby fanouškům neznámém hráči další den na stránkách deníku Sport. Nevídané.

„Adam (Jiříček) je ročník 2006, a to znamená, že na konci téhle sezony půjde na draft NHL. Určitě se o něm dá říct, že je to jeden z těch talentů, jakých v posledních letech moc neprodukujeme,“ říká upřímně Jan Vopat, hlavní evropský skaut hokejového klubu St. Louis Blues.

„Je to veliký talent,“ souhlasí okamžitě také Jaroslav Nedvěd, jeden z koučů národního týmu do osmnácti let, v jehož barvách před pár dny Jiříček vynikal také na ostře sledovaném Hlinkově memoriálu. V prestižním podniku dorostenecké kategorie Češi senzačně v Břeclavi postoupili až do finále a v něm do posledních sekund prvního prodloužení vzdorovali Kanadě.

„U Adama je ale super fakt, že je jeho talent spojený s pracovitostí. V každém tréninku je vidět obrovské nasazení, pořád se chce zlepšovat. Zaujalo mě, že na tréninku nenechá volný puk na ledě nikdy ladem, pořád si zkouší nějaké věci. Jsem přesvědčený o tom, že má před sebou super budoucnost,“ přidává Nedvěd.

Adam Jiříček nakonec na jaře stihl za Plzeň odehrát dvanáct zápasů v nejvyšší české soutěži, připsal si dvě asistence. Tu první hned dva dny po své premiéře, hned ve druhém zápasu kariéry před vlastními diváky. Zářil ale také v dresu reprezentace do osmnácti let: Pozornost skautů poutal na mistrovství světa do osmnácti let, ale také na letním Hlinkově memoriálu v Břeclavi. Několik týdnů, které od sebe obě vrcholné akce této kategorie dělily, ukázaly, jak rychle se hráči vyvíjí.

„On je totiž velice kreativní obránce, dost ofenzivně laděný. Hokej se ale hraje na výsledky a někdy je třeba svou kreativitu a ego umírnit na úkor kolektivu a týmového výsledku. V minulé sezoně ve své kategorii dominoval, ostatní na ledě převyšoval, ale hrál si svůj hokej. Nyní v Břeclavi hrál i týmově, blokoval střely,“ chválí trenér Nedvěd přístup hráče, o němž si poznámky zapisovalo přímo na tribuně v Břeclavě několik desítek zástupců týmů z NHL.

„V rámci českého hokeje je to světlá výjimka, která má šanci být draftovaná opravdu vysoko. Rok před draftem ale samozřejmě nejde jen tak predikovat, jak vysoko to bude. Má ale předpoklady, abychom se na něj koukali jako na hráče pro první kolo. V tuto chvíli jsme ale na začátku léta, viděli jsme první turnaj, ne všichni hráči jsou rozehraní, nedá se to přeceňovat,“ říká zároveň umírněně Vopat.

Starší David Jiříček v Plzni také debutoval, když mu bylo šestnáct let. Na západě Čech strávil tři sezony v nejvyšší české soutěži, ještě před draftem NHL si zahrál dokonce za dospělou reprezentaci na mistrovství světa a získal bronzovou medaili. Draftem nakonec prošel na šestém místě, hned podepsal smlouvu v Columbusu, který s ním počítá jako s pilířem obranných řad do dalších let. Zazářil i na mistrovství světa juniorů, s průměrem takřka bod na zápas je podepsán bod stříbrnou medailí.

Teď by na něj rád navázal i mladší Adam, zástupce nevídaně silné plzeňské generace, která velké hokejové talenty produkuje pravidelně. Vždyť už teď se mluví o ještě mladším Adamu Benákovi.