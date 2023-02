Kdo byl před Janktem. Příběhy sportovců po coming outu

Martina Navrátilová (tenis)

Fenomenální tenistka Martina Navrátilová byla jednou z prvních, ale dlouho tajila svou sexuální orientaci, prý hlavně proto, aby jí nebylo zamítnuto americké občanství.

„Nemohla jsem říct pravdu dřív, než jsem dostala občanství USA. To by mě v té době diskvalifikovalo. Psal se rok 1981 a já byla jediná, která na vrcholu kariéry šla s pravdou ven,“ přiznala Martina Navrátilová před časem v pořadu Good Morning Britain.

Dnes 66letá ikonická tenistka, vítězka 18 grandslamů, také několikrát vyprávěla, jaká to pro ni byla úleva, že už nemusela nic předstírat. Předtím si totiž prošla složitým obdobím. Byla na vrcholu kariéry, na svém kontě už měla 11 titulů z grandslamových turnajů, přesto musela část své identity skrývat. Dodnes je přesvědčena, že přiznat veřejně jinou sexuální orientaci je to nejlepší, co člověk může udělat.

Navrátilová si v roce 2014 vzala po sedmiletém vztahu poslední Miss SSSR a podnikatelku Julii Lemigovou, se kterou vychovává její dvě dcery z předchozího vztahu.

I v posledních letech byla aktivní v otázce práv homosexuálů a nebála se komentovat různé kontroverzní problémy, například otázku transgender sportovců. Začátkem roku oznámila, že se jí vrátilo onkologické onemocnění a podstupuje intenzivní léčbu.

Greg Louganis (skoky do vody)

Dnes 63letý bývalý skvělý skokan do vody to měl složité dvojnásobně. Dlouho tajil nejen sexuální orientaci, ale i onemocnění AIDS.

Na domácí olympiádě v Los Angeles v roce 1984 vyhrál obě skokanské soutěže a jako jediný skokan v historii dokázal obě prvenství obhájit i na další olympiádě v Soulu. A to navzdory tomu, že v kvalifikaci soutěže ve skocích z třímetrového prkna narazil hlavou do odrazové konstrukce a utrpěl otřes mozku.

Až v roce 1995, dávno po skončení kariéry, vydal autobiografickou knihu Breaking the Surface, v níž oznámil nejen svoji homosexuální orientaci, ale i skutečnost, že je od roku 1988 HIV pozitivní. V době soulské olympiády o své diagnóze už věděl, svým krvácejícím zraněním však podle lékařů nemohl infikovat ostatní závodníky.

Přesto přiznal, že byl doslova ochrnutý strachem, aby nikoho nenakazil.

O tom, že je gay, se šuškalo už během jeho kariéry a někteří jeho kolegové i on sám se domnívají, že to mohlo ovlivnit i pozornost sponzorů. Jedinou velkou smlouvu měl se značkou Speedo, partnerství trvalo do roku 2007.

V listopadu 2010 začal Louganis trénovat skokany do vody v SoCal Divers Club ve Fullertonu v Kalifornii. V roce 2013 uzavřel sňatek se svým partnerem Johnnym Chaillotem, ale předloni se rozvedli. Jeho koníčkem se stal chov psů, účastní se soutěží v agility a vydal knihu Pro život vašeho psa.

Louganis je aktivista za práva gayů a také zastáncem povědomí o HIV. „Věci jsou dnes jiné… Lidé jsou dnes mnohem otevřenější. Jen se podívejte, kolik sportovců teď přiznalo, jak na tom jsou,“ uvedl před časem.

Billie Jean Kingová (tenis)

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Billie Jean Kingová byla ke coming outu donucena až okolnostmi.

Dnes 79letá bývalá americká tenistka, která získala 39 grandslamů, také zápasila se svým coming outem. V té době to ani pro ni nebylo snadné.

V roce 1964 se zasnoubila s Larrym Kingem, ale po pár letech si uvědomila, že ji přitahují ženy. V roce 1971 navázala vztah se svou asistentkou Marilyn Barnettovou. Byl to ale problematický vztah a Kingová ho přiznala až poté, co se stal veřejným v květnu 1981. Stala se tak první prominentní profesionální sportovkyní, která něco takového udělala. Přesto zůstala vdaná za Larryho.

Chtěl prý říct pravdu, ale její rodiče byli homofobní a ona se cítila jako v pasti. Navíc jí lidé kolem ní říkali, že kdyby řekla pravdu, uškodila by tehdy ženskému tenisu. Matka jí řekla: „O takových věcech my nemluvíme.“ Skončila s poruchou příjmu potravy. Až v 51 letech si o tom s nimi mohla konečně promluvit. To byl pro ni zlom, protože to znamenalo, že už ničeho nelitovala.

Manželství s Larrym skončilo v roce 1987 poté, co se Billie Jean zamilovala do své partnerky ve čtyřhře Ilany Klossové. V října 2018 byly obě oddány při tajném obřadu bývalým starostou New Yorku Davidem Dinkinsem. S Larrym však nezpřetrhala vztahy a zůstali si blízcí.

Carl Nassib (americký fotbal)

Carl Nassib se zapsal do historie tím, že se stal prvním gayem, který přiznal orientaci, když aktivně hrál NFL. V červnu 2021 se představil jako gay na videu zveřejněném na instagramu. Daroval zároveň 100 000 dolarů organizaci The Trevor Project, která se zaměřuje na prevenci sebevražd u LGBTQ mládeže. To proto, že sám 15 let bojoval se svou sexualitou.

„Chci jen říct, že jsem gay,“ prohlásil Nassib ve videu. „Doufám, že jednoho dne videa jako toto a celý proces coming outu prostě nebudou nutné. Ale do té doby udělám vše pro to, abych kultivoval kulturu přístupu lidí k druhým, aby přijímala a byla soucitná.“

Nassib udělal coming out, když hrál za Las Vegas Raiders. Dostalo se mu veřejné podpory jak od NFL, tak od Raiders i současných a bývalých sportovců. Dresy a trička s jeho jménem se tehdy staly nejprodávanějšími mezi všemi hráči NFL u Fanatics, prodejního partnera NFL. Loni Nassib podepsal s klubem Tampa Bay Buccaneers.

Michael Sam (americký fotbal)

V roce 2014 přiznal gay orientaci v rozhovoru pro ESPN a brzy nato se zapsal do historie. Byl draftován St. Louis Rams, a stal se tak prvním, kdo byl kdy draftován do NFL poté, co udělal coming out.

„Od února a mého velkého oznámení se vyrojila spousta spekulací o prvním přiznaném gay fotbalovém hráči, ale víte co? O tom to není. Je to o hraní fotbalu,“ řekl Sam na tiskové konferenci krátce po draftu.

Mladík měl ale velmi problematické dětství, vyrůstal ve složitých podmínkách. Jako dítě viděl jednoho ze starších bratrů umírat na střelné zranění. Druhý starší bratr je od roku 1998 pohřešován a další dva bratři jsou ve vězení. Sestra, která se narodila před ním, ještě jako dítě zemřela.

Profesionální debut si odbyl v srpnu 2014 během prvního přípravného zápasu proti New Orleans Saints. „Věřím, že může hrát v této lize,“ řekl trenér Rams Jeff Fisher dva dny předtím, než ho ale vyškrtl ze soupisky. 30. srpna St. Louis uvolnilo Sama jako součást posledního kola škrtů, aby snížilo soupisku hráčů před začátkem základní části. Mnozí se dohadovali, zda rozhodnutí vyčlenit Sama z NFL nebylo způsobeno problémem homofobie v americkém fotbale.

Sam to ještě zkusil s Dallas Cowboys a pak s Montreal Alouettes (CFL), ale brzy oznámil na twitteru, že odchází z profesionálního fotbalu kvůli problémům s duševním zdravím. Nikdy nebylo specifikováno, o jaké problémy šlo.

Loni po sedmi letech se vrátil na hřiště v sestavě Barcelona Dragons, která hraje evropskou ELF. Začal v defenzivní lajně.

Brittney Grinerová (basketbal)

Foto: Keeton Gale, Shutterstock.com Grinerová byla v mládí šikanována, otec její přiznání nevzal.

Asi nejlepší basketbalistka všech dob, která se nedávno vrátila z ruského vězení, to na začátku neměla lehké. Jako dítě byla šikanována, a když na střední škole přišla za rodiči, aby jim řekla o své orientaci, otec to nepřijal. Proto se na pár týdnů dokonce odstěhovala.

Pomohl jí talent a pár dalších lidí kolem ní. Brzy se prosadila v basketu. Když s ní firma Nike podepsala smlouvu, bylo to poprvé, kdy něco takového udělala s gay sportovcem, který otevřeně přiznal svou orientaci.

V minulosti se aktivně angažovala za práva LGBT komunit a v souvislosti s protesty proti zabití George Floyda se stavěla proti tomu, aby se při zápasech hrála národní hymna.

Média nějaký čas propírala její divoký vztah s basketbalistkou Glory Johnsonovou, kdy došlo i na oboustranné domácí násilí.

Díky angažmá v ruském basketbalu se z ní stala milionářka. Dnes žije ve vztahu s Cherelle Watsonovou. Po návratu z Ruska se zatím stáhla z veřejného života a objevila se jako divačka až teď při Super Bowlu v Arizoně.

Johnny Weir (krasobruslení)

Johnny Weir je považován za hvězdu ve světě krasobruslení. Na mezinárodním poli se prosadil na olympijských hrách v letech 2006 a 2010. Od té doby se dostal do mainstreamových médií, objevil se ve vlastní reality show s názvem „Be Good Johnny Weir“ a moderoval několik lifestylových talkshow. V roce 2011 vydal své paměti, ve kterých udělal coming out.

„Na svou sexualitu pohlížím stejně jako na pohlaví nebo barvu pleti. Je to něco, co prostě je, a něco, do čeho jsem se narodil,“ napsal na twitteru v roce 2018. „Měl jsem obrovské štěstí, že jsem vyrůstal v rodině a komunitě, které mě přijaly, proto nevidím svou sexualitu jako něco, co je třeba řešit. Navždy jsem však zavázán průkopníkům, kteří byli přede mnou a kteří mi umožnili vést otevřený život.“

Šárka Pančochová (snowboard)

Foto: Profimedia.cz Šárka Pančochová se stala jednou z našich nejlepších freestyle snowboardistek.

Známá česká snowboardistka se v roce 2008 stala juniorskou mistryní světa v disciplíně Big Air. Na mistrovství světa 2011 v La Molině vybojovala svou první velkou medaili mezi dospělými, když ve slopestylu skončila druhá. Jejím dalším úspěchem je zisk stříbrné medaile ve slopestylu v premiérovém startu na X Games v roce2013. V sezoně 2013/14 získala v závodech Světového poháru malý křišťálový glóbus ve slopestylu a velký křišťálový glóbus za prvenství v celkovém hodnocení SP ve freestylových disciplínách.

Pančochová vystoupila se svým coming outem v březnu 2017, kdy pro server Outsports prohlásila, že ji více přitahují ženy. Podpořila při tom v otevřenosti další LGBT sportovce. V Česku ani jinde ve světě to nevyvolalo překvapení ani žádné kontroverze.