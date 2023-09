Kdo vyhraje MS v ragby 2023? Čtyři největší favorité

Opakuje se to pořád dokola. Mnoho expertů zas a znovu označuje Nový Zéland za favorita turnaje. Nemohou jinak a dělají správně.

Ikoničtí All Blacks jsou na stejné úrovni jako Jižní Afrika, chlubí se totiž rekordními třemi výhrami na MS a v roce 2015 se stali prvním týmem, který získal trofej potřetí a zároveň si ji udržel.

Rozehrávač Aaron Smith, který má na kontě 117 zápasů, by mohl být klíčem k letošnímu úspěchu Nového Zélandu, přičemž vzpomínky na semifinálovou prohru s Anglií v roce 2019 má stále v živé paměti.

Pozor na Iry. Coby světová jednička na letošním žebříčku budou usilovat o to, aby zvedli poprvé velký pohár. Po grandslamovém turnaji Six Nations 2023 se tváří jako velký favorit i pro MS.

Co chcete slyšet, jsou to obhájci titulu. Od svého úspěchu v roce 2019 zaznamenali devět výher a čtyři porážky. Teď budou Springboks toužit přidat do sbírky čtvrtou trofej a předstihnout Nový Zéland. Ta motivace bude obrovská.