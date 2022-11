Komentář: Proč bojkotuju šampionát v Kataru

Vážně chceme podporovat někoho, kdo tyranizuje svoje občany, mohutně uplácí, sám bere obrovské úplatky, lže a na hodnotách mu nezáleží? Stojí ten fotbal za to?

Ano, je to velká zábava, jsou to velké emoce. Mnozí v tom vidí i poezii, krásu… Těší se na tu událost čtyři roky. A mají silnou a zčásti pochopitelnou tendenci uchylovat se k obrannému klišé: Netahejme politiku do sportu, tohle je fotbal! Vrcholný fotbal! Vrchol práce a kariéry pro mnoho hráčů a trenérů. Vrcholný zážitek pro miliony fanoušků.