Legenda Sáblíková boří hranice možného

O víkendu po téměř čtyřech letech vyhrála znovu závod světového poháru: na pětikilometrové trati v norském Stavangeru. Ještě nepatřím do starého železa, pořád se mnou musíte počítat, ukázala konkurenci, která na ni pohlíží už jen jako na veteránskou legendu.

Dnes 36letá závodnice mnohokrát postavila úplně na hlavu všechny „normální“ sportovní zákonitosti. V zářivou rychlobruslařskou hvězdu vyrostla v zemi, která do té doby v tomto odvětví paběrkovala. Zatímco Nizozemky, Němky, Norky, Kanaďanky brázdily domácí kryté dráhy dle libosti, Martina trénovala na zamrzlých rybnících Vysočiny, imitovala rychlobruslařský odraz doma v paneláku v naolejovaných ponožkách na dřevěném prkně.

Ze začátku jen občas vyrážela na kempy a závody do zahraničí. Třeba na otevřenou dráhu do italského Collalba nad Bolzanem, které se nakonec stalo téměř jejím „domácím“ hřištěm.

S trenérem Petrem Novákem vytvořili kdesi na Vysočině zvláštní, možná pro někoho až bizarní minitým, který doplňovalo vždy jen pár závodníků, včetně bratra Milana. Bez něj, podpory otce a matky by to asi nikdy nedokázala.

Martina Sáblíková se stala synonymem dřiny, píle, skromnosti. Překonávala zdravotní problémy. Když už to vypadalo, že kvůli bolestem zad skončí, vždycky se zázračně oklepala, opět se postavila na startovní dráhu a znovu a znovu zatápěla slavným zahraničním soupeřkám. Na světovém kolbišti působí od roku 2002. Neskutečných 21 let.

Nikdo neležel nizozemským rychlobruslařským superhvězdám v žaludku tak jako Martina. Nechápaly, jak to ta holka z Česka bez jediné speciální dráhy dokázala.

Její trenér Petr Novák mezitím za výstavbu takové kryté dráhy v Česku do nekonečna lobboval. Nikdy se mu to nepodařilo. Čím déle to trvalo, tím víc možná ztrácely na váze argumenty o tom, že taková stavba je pro Martinu a případné další české talenty nutností. Martina totiž svými výkony dokazovala, že žádnou dráhu doma nepotřebuje.