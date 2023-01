Kdyby letos tu jedinou etapu Cavendish vyhrál, zařadí se mezi nejslavnější cyklisty historie a vymaže z prvního místa Merckxe. Oslnivá záře toho rekordu by dopadla i na tým Astany. Proto tohle divné a původně vysoce nepravděpodobné britsko-kazašské spojenectví vzniklo.

Dávno pryč jsou ty časy, kdy v dresech HTC nebo Quick-Stepu sbíral na Tour jedno vítězství za druhým a jeho rozjížděcí vlaky doháněly soupeře k šílenství. Během Tour 2023 mu bude už 38 let, což, zcela otevřeně řečeno, není dobrý věk pro sprintera.

Jenže to už tu všechno jednou bylo. V letech 2017 a 2018 Brit žádnou etapu TdF nevyhrál. V letech 2019 a 2020 závod ani nejel. Jednu chvíli byl na dně, propadal depresím, hrozilo, že s cyklistikou skončí, protože už ho nechtěl nikdo angažovat.

Ale pak se stal malý zázrak. Cavendish dostal „poslední“ šanci od šéfa cyklistické stáje Quick-Step Patricka Lefevera, kde už jednou působil a vyhrával. Musel si tehdy dokonce sehnat vlastní sponzory, aby ho tvrdý Belgičan angažoval. A stejně skoro nikdo nevěřil, že to ještě dokáže.

Jenže on to nakonec dokázal. Ne jednou, ale hned čtyřikrát vyhrál sprinterskou etapu na Tour (získal i bodovací dres), a srovnal se tak s Merckxem.

To nemohla být náhoda. Ukázalo se, jak je sprinter z ostrova Isle of Man věčně hladový po výhře. A spojení s Astanou je důkazem, že Mark Cavendish vítězství č. 35 chce tak moc, že je ochoten spojit se snad i s ďáblem. Koketoval v uplynulých měsících s kdekým – třeba se stájí B&B Hotels, která se však kvůli financím zhroutila. Objevily se zvěsti o spojení s Ineos Grenadiers, Israel-Premier Tech nebo Human Powered Health.

Ale teď je tu Astana, tým, který vyhrál všechny tři Grand Tour, ale v jehož sestavě je momentálně do očí bijící nedostatek lídrů. Po odchodu Vincenza Nibaliho do důchodu a vyhození Miguela Angela Lópeze kvůli údajnému napojení na vyšetřovaného dopingového lékaře bude kazašská stáj nutně potřebovat jakýkoli úspěch.

„Mark Cavendish nepotřebuje žádnou prezentaci. Je to nejlepší sprinter všech dob a jsem rád, že ho mohu přivítat v týmu Astana Qazaqstan,“ prohlásil šéf stáje a bývalý světový cyklista Alexandr Vinokurov. „Mark má stále velkou touhu po vítězství a my hodláme tento pocit podporovat všemi našimi silami ve všech druzích závodů,“ řekl a dodal, že příchod špičkového sprintera je pro jeho tým výzvou.

„Věk v tomto případě může hrát roli, otázka je, jakou. Myslím, že bude záležet, zda mu to balík dovolí. A v jaké situaci bude Astana, zda pojede na celkové pořadí, jaké budou její priority,“ říká sportovní lékař a odborník na cyklistiku Karel Martinek. „Když bude třeba vhodné obsazení nějakého úniku, šance pro Cavendishe vždy bude. Jestliže si Astana vezme takového chlapa do týmu, tak musí mít informace, jak na tom fyzicky je. Šanci na vítězství určitě má. Vezměte si, kolik lidí vyhrálo etapy z úniků i ze spurtu, o nichž bychom si to nikdy předtím neřekli,“ uzavírá Martinek.