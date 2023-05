Mistr kordu, muž fair play, konečně vyhrál šermířský grandslam

Jako první Čech Jiří Beran ovládl obdobu tenisového grandslamu. Má za sebou silný příběh.

Tenhle chlapík se pohybuje na planši už neuvěřitelných 32 let, z toho 23 let na mezinárodní úrovni. Za ty roky těch opravdu velkých úspěchů moc nebylo. Vítězství na Světovém poháru v Buenos Aires 2007, kde dokázal porazit i úřadujícího mistra světa Číňana Wang Leje. Nebo třetí místo v Grand Prix v italském Legnanu v roce 2010.

V roce 2017 s kordovým družstvem poprvé v historii českého šermu ovládl Světový pohár v kanadském Vancouveru, poté přivezli bronz z mistrovství Evropy v gruzínském Tbilisi. A v roce 2019 bral individuální bronz na mistrovství Evropy v Düsseldorfu.

Teď v Cali coby 114. kordista světového žebříčku určitě nepatřil k favoritům. Bylo to drama. V kvalifikaci nejprve prohrál s Američanem Nicholasem Lawsonem. Pak ale v konkurenci 211 šermířů světa vyhrál dalších jedenáct duelů, až ve finále porazil brilantního levorukého italského mladíka Davidea Di Veroliho 9:8. Veroli je sice o 20 let mladší, ale už má týmové stříbro ze světového šampionátu v Káhiře 2022 a zlato z týmů na ME v Turecku.

Až doteď byl přitom Jiří Beran slavný něčím jiným. V roce 2016 se probojoval kvalifikací na olympijské hry do brazilského Rio de Janeira, svou první olympiádu v kariéře. Jenže v Brazílii to moc slavně neskončilo… I když vlastně ano.

Český šermíř byl vyřazen hned v prvním kole, ale za trochu mimořádných okolností. V prodloužení si nechal dobrovolně zrušit neplatný zásah, který mu rozhodčí připsal. Samozřejmost, řeknete si? Ve světě vrcholového sportu, kdy jde často o slávu, medaile i peníze, ne tak docela. Beran tím sice nevyhrál medaili, ale dostal Mezinárodní cenu fair play. Od Mezinárodní šermířské federace i Českého olympijského výboru.

„Do konce zápasu zbývalo osmnáct vteřin a já prohrával 3:5. Soupeře jsem aktivně vylákal do akce, ale dostal jsem se hodně blízko na to, abych ho mohl ohrozit. Improvizovaně jsem vyskočil do vzduchu, napřáhl se a pak se to stalo. Zásah. Signalizační zařízení ukázalo, že můj kord našel cíl, ale já hned věděl, že jsem trefil sám sebe. Do kolena,“ říkal před časem webu Bezfrazi.cz.

„Úplně nesmyslně, nepravděpodobně a takovým způsobem, že si toho nikdo nemohl všimnout. Ani můj protivník si nebyl jistý, k čemu došlo. Rozhodčí mi připsal bod. Šel jsem hned za ním, abych ho opravil. Přišlo mi naprosto normální a automatické přiznat, jak to bylo. Chtěl jsem udělat vše, abych vyhrál, ale v rámci pravidel. Nakonec to byl rozhodující moment souboje, který jsem prohrál 6:8. Souboje, jenž vzbudil mnohem větší emoce, než jsem si dokázal představit, protože šlo o úvodní duel na olympiádě v Riu 2016… Byl to můj první a zároveň poslední zápas, který jsem pod pěti kruhy absolvoval. Prohrál jsem, ale vím, že mě tenhle neúspěch nakonec proslavil víc než vítězství ve Světovém poháru v Buenos Aires 2007 a bronz z mistrovství Evropy 2019,“ svěřil se Jiří Beran.

Ten souboj byl pikantní i proto, že Beran bojoval proti domácímu Brazilci. Athos Schwantes ho do té doby ještě neporazil, ale ten den byl zkrátka lepší. Pak spolu všechno probrali. To, že dodržel ducha fair play, byla pro Čecha naprostá samozřejmost. Tak by se podle něj měl zachovat každý. Tím spíš, když si s někým podá ruku.

„Tohle děláme v šermu pořád, ale pro mě to není jen zvyk, společenská konvence nebo gesto. Jakmile si s někým dám ruku na to, že spolu máme vztah podle určitých pravidel, je to pro mě jako smlouva, kterou dodržím,“ vysvětloval později Beran.

Ambasador šermu a férovosti

Rozhodl se nakonec situace využít k tomu, aby se stal nejen ambasadorem šermu, ale i férového sportu. „Historicky jsme gentlemanský a elegantní sport, ke kterému to patří. Těžíme z tradice, kdy má především trenér velikou autoritu, a tím, jak se chováte, reprezentujete jeho školu. V nejvyspělejších státech, jako jsou Francie a Itálie, je kouč i učitel a vzor, říkají mu ‚maestro‘, jeho vizitkou jsou i vaše činy. Tím nesete určitou odpovědnost.“

Se šermem začínal jako kluk pod dohledem táty. A přiznává, že právě jemu vděčí za svůj postoj. I otec byl výraznou osobností šermu. Jako kordista šestý na mistrovství světa, vyhrál Pohár mistrů, trénoval mužskou reprezentaci i tým žen. Dnes se otec i syn snaží společně předávat veškeré zkušenosti mladým šermířům po celé republice. Jirka Beran tak dělá besedy a exhibice pro děti, školy. S tátou založili nadaci pro podporu mladých šermířů a snaží se sportovní šerm propagovat v co největší míře.

Nastartoval několik spoluprací, dal se třeba do kupy se sportovním filantropem Tomášem Slavatou, který pomáhá dětem v dětských domovech, kde jako malý sám nějaký čas vyrůstal. Jezdí spolu na besedy. Kamkoliv může, přiveze šermířské vybavení i planše, aby zprostředkoval nevšední zážitek.

Vystudoval inženýrské studium na Vysoké škole ČVUT v Praze na oboru pozemní stavby a konstrukce a je to obor, který ho včetně architektury stále baví a dává mu další obzor mimo šerm. Hraje také na bicí, což je pro něj fyzický, koordinační i relaxační doplněk ke sportovnímu šermu. Miluje zimu, kdy rád vyrazí na hory na snowboard nebo skialpy.