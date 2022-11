Muž, kterému metro ujelo obě nohy, soutěží v maratonu v New Yorku

Newyorský maraton, který se běží v neděli, patří každoročně k hlavním atletickým událostem roku. Závodní pole žen letos povede Gotytom Gebreslaseová z Etiopie, vítězka Berlínského maratonu 2021 a zlatá z atletického mistrovství světa 2022. V mužském poli to určitě budou úřadující šampion Albert Korir a vítěz bostonského maratonu Evans Chebet, oba z Keni.

Ale na startu slavného závodu bude ještě jeden muž, jehož jméno znají jen opravdoví znalci. 36letý Američan Rome Leykin maraton nepoběží, protože běhat nemůže. Aspoň zatím. Pojede ho na závodním karbonovém vozíku pro handicapované.

Jeho příběh by měl být zfilmován, protože Leykin je člověkem, který doslova vstal z mrtvých. Onen kritický den před necelými pěti lety v New Yorku čekal na stanici metra. Náhle dostal epileptický záchvat, spadl na koleje a projíždějící vlak mu ujel obě nohy. Navíc utrpěl i závažné poranění mozku.

Možná tu za čas nebudu, ale inspirace, kterou mohu poskytnout, může být mým trvalým odkazem. Rome Leykin

Když se Rome Leykin probudil na nemocničním lůžku v Brooklynu bez nohou, jednou z jeho prvních myšlenek bylo, že chce strašně moc vrátit čas. Dnes tento webový vývojář chodí na protézách a tvrdí, že zase žije ve svém New Yorku skvělý život. V neděli pojede nejen o dobré umístění, ale i o účast na maratonu v Bostonu, který se koná na jaře příštího roku.

Ale vraťme se ještě do nemocničního pokoje v Brooklynu, kdy si Leykin uvědomil celou hrůzu své situace. „Chvíli jsem tam seděl a trvalo mi, než jsem si řekl: OK, nic se neděje, čas se už nikdy nevrátí,“ řekl webu Insider. „Tak dobře. Teď je chvíle si přeorganizovat život.“

Po těch necelých pět let pozorujete osud Leykina a nechápete, jak to dokázal. Je dnes sportovcem, který závodí v maratonech a stal se inspirací pro téměř 200 000 fanoušků na TikToku. Vystupuje tam pod přezdívkou „Mr. L Train“, což je narážka na linku metra z Manhattanu do Brooklynu, které ho v roce 2018 přejelo.

Loni v cíli maratonu pumpoval pěstí do vzduchu a z očí mu stékaly slzy. Těžko říct, jaké pocity bude mít letos.

Leykin říká, že zotavení jeho duše bylo náročnější než to tělesné. Když byl teenager, zjistili mu lékaři epilepsii. Paradoxně ale záchvat, který ho postihl při čekání na vlak v únoru 2018, byl první za dlouhé roky. Poté, co ho dopoledne přivezla záchranka do nemocnice, byl v kritickém stavu. A když se probudil, hned věděl, co se stalo.

Dnes už chodí na protézách

Asi rok strávil na lůžkové rehabilitaci a do loňska používal invalidní vozík. Poté to začal zkoušet s krátkými protézami. První pokus nedopadl dobře, hned spadl. A pak znovu a znovu. Ale asi za 15 nebo 20 minut už šel a ničeho se nedržel. Ta svoboda pohybu prý byla opojná.

Mezitím se léčil i z mozkového traumatu a to nebylo vůbec lehké. Úraz ho změnil, vybuchoval na nejbližší lidi kolem sebe. Pomohly až léky na vyrovnání hormonů – dopaminu a serotoninu. Asi rok mu trvalo, než se znovu naučil číst a psát, ale stále neumí kódovat webové stránky tak dobře, jako dřív.

Dnes žije ve Stamfordu v Connecticutu, kde je jeho rodina. Doufá, že se pustí do motivačního programu na pomoc ostatním a už nyní sdílí svůj příběh na sociálních sítích. „Možná tu za čas nebudu, ale inspirace, kterou mohu poskytnout, může být mým trvalým odkazem,“ řekl.

Kromě krátkých protéz Leykin nyní chodí i s delšími protézami a při některých sportech, jako je basketbal používá invalidní vozík.

Je sponzorován organizací Achilles International, která podporuje a spojuje sportovce s postižením. Díky tomu Leykin jezdí i s dalšími na handbiku 30 až 50 km dvakrát týdně v místech, jako je Central Park a účastní se různých jiných sportovních akcí.