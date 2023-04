Na začátku hráli o podložky pod myš. Teď jde v esportech o miliony

Počítačové hry už dávno nejsou jen koníčkem dětí a teenagerů, kteří nemají co dělat se svým volným časem. V současnosti jde o jeden z nejvýrazněji se rozvíjejících trendů, který na popularitě nabývá i v České republice. Hraní her už tak není pouze večerní zábavou, ale dají se jím vydělat i částky v řádech milionů korun. Řeč je o profesionálním esportu.

,,eSuba vznikla téměř před 19 lety, konkrétně tedy na pátek třináctého v srpnu 2004.” vzpomíná zakladatel jednoho z prvních českých esportových týmů Ladislav Dyntar. ,,Přechod k profesionálnímu sportu byl víceméně plynulý a přirozený, protože prostředí esportu se za těch 19 let hodně vyvinulo a posunulo. My jsme začínali v době, kdy jezdit na turnaje byl luxus, na turnajích se vyhrávaly podložky a klávesnice, cesty jsme si jako hráči museli platit z vlastních peněz, které jsme vydělali na brigádách. To se postupem času měnilo, pamatuji si na první schůzky s partnery, kde jsme se bavili o příspěvku na mistrovství České republiky, kdy nám partner dával 3000 korun, abychom ho reprezentovali. To v kontextu dnešních cen působí opravdu směšně, ale pro nás to tehdy byl obrovský posun,” dodává Dyntar k začátkům esportové scény.

Dnes už je situace jiná, eSuba svým hráčům vyplácí klasické mzdy, ti se tak hraním počítačových her skutečně živí.

Tým eSuba má v současnosti dvě herní sekce, jednu zaměřenou na hru Counter Strike: Global Offensive, druhou na League of Legends.

„Hry League of Legends a Counter Strike jsou virtuální světy, které se spouští na počítači. Counter Strike je hrou z kategorie FPS (pozn. red.: hra, která se odehrává z pohledu první osoby). Jedná se o střílečku, kdy proti sobě nastupují dva týmy na předem určené mapě. Jeden tým hraje za policisty, druhý za teroristy. Ti se navzájem snaží dosáhnout cíle, který mají na mapě určený, a jeden tým se tomu druhému snaží dosažení cíle zabránit. League of Legends je také strategická hra. Jedná se opět o hru dvou pětičlenných týmů. Hráč ovládá hrdinu, který začíná na základní úrovni a postupně se během hry zlepšuje. Jedna hra trvá mezi 15 až 45 minutami a cílem každého týmu je zničit základnu nepřítele,“ vysvětluje jednotlivé tituly Ladislav Dyntar, který je v esportové komunitě znám pod přezdívkou Nodlle.

„Tyto sekce provozujeme z toho důvodu, že se jedná o nejsledovanější tituly v České republice a na Slovensku a zároveň se jedná i o jedny z nejhranějších her na celém světě.“ doplňuje.

eSuba se v průběhu své existence nezabývala pouze hrami Counter Strike a League of Legends, velkou část herních sekcí ale musela hlavně z ekonomických důvodů na začátku tohoto roku ukončit.

„Ostatní sekce jsme na přelomu roku ukončili z důvodu současné ekonomické situace, kdy někteří partneři jsou více opatrní se svými investicemi. Zároveň jsme zaznamenali i mírné ochladnutí boomu, který zde v posledních letech probíhal a byl ještě umocněn covidem, kdy herní svět opravdu rychle rostl. Zároveň eSuba nemá žádného investora, na což jsme náležitě hrdí, protože si na svůj provoz umíme vydělat sami a jsme schopni vlastními aktivitami provozovat profesionální klub. Narazili jsme ale na to, že týmy s investory z našeho pohledu až neracionálně utrácejí peníze za věci, které takovou hodnotu jednoduše nemají. Nechtěli jsme se s nimi pouštět do žádného závodu, protože to z našeho pohledu nedává smysl,“ odkrývá Ladislav Dyntar proces, který vedl k tomuto rozhodnutí.