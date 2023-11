Nástupce Lukáše Bauera. Evidentně chytrý závodník, kterému neříkejte běžkař

Sedmadvacetiletý muž ze západních Čech dosáhl překvapivě na největší úspěch své kariéry a na nejlepší výsledek českého běhu ve Světovém poháru po deseti letech. Naposledy byl právě tady ve finské Ruce Lukáš Bauer dokonce první. Pak jsme měli ještě pár úspěchů na olympijských hrách, ve Světovém poháru to byla spíš bída.

Byla to pro český běh náročná doba. Ze hry už byl pár let Lukáš Bauer a kariéru ukončili Martin Jakš, Aleš Razým i Dušan Kožíšek. Michal se tak náhle stal jedničkou radikálně omlazeného reprezentačního týmu. Ale hned začal ukazovat, co v něm je.