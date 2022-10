Pan Raketa, génius snookeru, zase vyhrál. Už teď je nesmrtelný

Takovým kouzelníkem je už 30 let největší světová hvězda snookeru, Angličan Ronnie O'Sullivan. Je mu 46 let, nyní se stal posedmé světovým šampionem a od roku 2002 je s přestávkami světovou jedničkou.

Jen Bůh ví, co by s „Raketou“ bylo, kdyby neměl snooker – tuhle kulečníkovou hru, jejíž název je odvozen od označení jednoho druhu obtížné situace na stole. Začal ho hrát, když mu bylo šest, a šlo mu to náramně. První klubový turnaj získal v devíti, první stobodový náběh uhrál už v deseti a ve třinácti se stal britským šampionem do 16 let.