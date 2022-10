Naháněl krávy, zabil lva oštěpem. Nejvyšší hráč historie NBA zemřel předčasně

Ta jeho výška byla impozantní, asi už tušíte, v čem vynikal. Samozřejmě, se třímetrovým rozpětím paží byl vynikajícím blokařem střel, jedním z nejlepších v historii NBA. Když po deseti letech v roce 1995 končil kariéru, měl dokonce víc zblokovaných střel než získaných bodů v poměru 2 086 ku 1 599. To je dodnes unikátní.

Byla to pozoruhodná kariéra a život, který by vydal na životy tři. Ukončilo ho v 47 letech předčasné úmrtí, jehož příčinou bylo velmi vzácné onemocnění, Stevens-Johnsonův syndrom.

Když mu bylo 10 let, začal hrát fotbal, ale brzy přestal, protože na něj byl „moc vysoký“. Tak začal hrát basket, nejdřív ve městě Wau nedaleko rodiště a pak v Chartúmu.

Býval by asi hrál jen za súdánskou reprezentaci a po kariéře převzal farmu s kravami po otci, kdyby se v Chartúmu neobjevil v roce 1982 na měsíční stáži americký trenér Don Feeley. To už bylo Bolovi 20, ale kouče univerzitního týmu Fairleigh Dickinson zaujal natolik, že mladíka pozval do USA.