Pořadatelé MS v hokeji uvolní další stovky vstupenek. Jak se dostat na Čechy?

Vstupenky budou do prodeje uvolněny v úterý 19. prosince od 10 hodin v sítích Ticketportal (všechna utkání hraná v Ostravě a utkání základní skupiny v Praze, tedy i zápasy české reprezentace) a Ticketmaster (utkání play-off včetně finále v Praze a všechny VIP vstupenky).

Bude se jednat o tzv. denní balíčky, tedy sadu vstupenek na všechny (dva nebo tři) zápasy daného hracího dne. Do prodeje budou uvolněny vstupenky na všechny zápasy domácí reprezentace v první kategorii. Balíčky v nejlepší kategorii se cenově pohybují podle atraktivity utkání toho dne mezi dvěma a pěti tisíci korunami. V lednu by do prodeje měly být uvolněny i vstupenky na jednotlivá utkání.