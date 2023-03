Praha poprvé uvidí box bez rukavic. Obličej chrání jen vazelína a kryt na zuby

Během galavečera pořádaného organizací Valhalla Fighting Bare Knuckle se mezi sebou utká 26 zápasníků. Princip je zdánlivě stejný jako v boxu, ale jen zdánlivě. Borci totiž budou bez rukavic, jen s chrániči zubů a zpevněnými zápěstími. Také s obličeji pomazanými vazelínou, aby údery tolik netrhaly kůži.

Boxerské rukavice jsou dobře vymyšlené, rozkládají a tlumí sílu dopadu a chrání zápasníky před zraněním. Proto je jisté, že v Praze poteče krev. Pravděpodobné jsou otřesy mozku nebo zlomené nosy či čelisti. Vše zapadá do jakési nové vlny bojových sportů, které lákají „na krev“ další fanoušky. V Las Vegas například běží velká kontroverzní show ve „fackované“ Power Slap, kterou přenáší i televize. V Česku popularitě „tvrdých“ sportů napomohl například úspěch šampiona MMA Jiřího Procházky v nejvyšší lize světa UFC.

Organizátoři se snaží vytvořit dojem, že box bez rukavic je jakousi vyšší ligou bojového sportu. V roli hlavního rozhodčího angažovali i hvězdu UFC Makhmuda Muradova.

Mnozí odborníci však vyjadřují spíš odpor a varují, že box holých kloubů nemá s klasickým boxem nic společného a vážně ohrožuje zdraví. Dokonce mnohem víc než zápasy MMA.

Od turnaje se dost kategoricky distancovala Česká boxerská asociace. „Ne, vůbec nám nejde o to, že by to pro nás byla konkurence. Normální konkurence je zdravá,“ řekl ostře Seznamu Zprávám šéf České boxerské asociace Marek Šimák.

„Tohle ale se sportem nemá nic společného. Víte, box se vyvíjel strašně dlouho. Týká se to i vývoje bojového nástroje – boxerské rukavice. Co kdyby si ti zranění z toho sobotního klání pak zaplatili lékařskou péči ze svého? Obávám se, že se tu spoléhá na dobrou a velmi dostupnou zdravotní péči v Česku. Ten rozdíl v úderech ve srovnání s boxem je totiž strašný. Lidi chtějí vidět krev a my daňoví poplatníci to pak budeme platit,“ zdůraznil Šimák.

Podle něj by si všichni měli položit pár základních otázek. Je nějaká asociace, která to zaštiťuje? Budou zápasníci podepisovat nějaký reverz? Kolik stojí v nemocnici den v kómatu?

Nesouhlas vyjadřují i další, například bývalý český boxer Rudolf Kraj, stříbrný z olympiády v Sydney v roce 2000. On i další poukazují na podobnost s pouličními nebo hospodskými bitkami.

Jako odstrašující případ by mohla sloužit zkušenost českého boxera Stanislav Eschnera, který při podobné show v Ústí nad Labem v roce 2020 málem nepřežil a skončil v kómatu s proraženou lícní kostí a krvácením do mozku. Teď má levou tvář zpevněnou kovovou destičkou a šrouby.

Eschner nastoupil k historickému prvnímu souboji v boxu holými klouby na českém území. Zápasník MMA a kulturista Michal Řehák ho ale porazil a zároveň těžce zranil. I Řeháka však musela odvézt sanitka.

Teď Eschner říká, že do „bare knuckle“ už nikdy nepůjde. „Bez rukavic už nikdy, to mě neláká… Chtěl jsem to ale zkusit, byla to pro mě výzva. Jsem prostě takovej magor,“ řekl před časem pro Deník.cz.

Jak je box bez rukavic nebezpečný, dokumentuje i tragédie, k níž došlo před rokem a půl při galashow největší organizace BKFC v americkém Biloxi. Na turnaji zápasník Dillon Cleckler knokautoval osmatřicetiletého veterána Justina Thorntona, jenž další den zemřel. Paradoxně hlavní zranění utrpěl až při bezvládném pádu na zem po úderu, kdy si těžce poranil páteř.

Sám Jiří Procházka se ale vyjádřil k tomuto sportu spíš s uznáním. Prý by si ho i rád vyzkoušel, ale až po konci kariéry v UFC. „Nechápu, jak se tam můžou tesat tak dlouho. Vyžaduje to jistý stupeň mistrovství, abys mohl vykonávat techniky tak přesně a dobře, přizpůsobit své tělo…,“ řekl v podcastu U Kulatého stolu.