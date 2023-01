Půl hodiny ho oživovali na hřišti. Měsíc poté zveřejnil hráč NFL děkovné video

Video, které má název „Thank You“ (Děkuji), zveřejnil mladý hráč na instagramu. Hamlin na úvod poznamenal, že čekal s vyjádřením na „správnou dobu“, jelikož „toho bylo zkrátka hodně, co musel zpracovat ve svém vlastním já – a to z hlediska mentálního, fyzického, i duchovního“. Podle svých slov nadále pokračuje v rekonvalescenci.

Hamlin strávil po úraze týden v lékařském centru Univerzity v Cincinnati, odkud následně putoval ještě na několik dní do nemocnice v Buffalu. Ve svém videu vyjádřil díky mimojiné právě zdravotnickému personálu v nemocnicích v Cincinnati a Buffalu. Dále poděkoval tréninkovým, atletickým a lékařským štábům týmu Buffalo Bills a také záchranářům. Ti všichni podle něj hráli zásadní roli při záchraně jeho života, přičemž na mnohé poukázal jménem.

„Nemohu ani vyjádřit, jak moc si vážím vší lásky a veškeré podpory, které se mi dostalo,“řekl Hamlin ve videu. „To co se mi stalo v tom zápase vnímám jako příklad toho, že mě Bůh používá jako nástroj ke sdílení mé vášně a lásky s celým světem. Jsem připraven to vracet a pomáhat dětem v komunitách po celém světě a hlavně těm, které to potřebují nejvíc,“ dodal.