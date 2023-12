Steve Simon končí jako výkonný ředitel WTA Tour. Ve vedení asociace zůstává

Významnou kritičkou Simonova vedení byla i osmnáctinásobná grandslamová vítězka dvouhry Martina Navrátilová. „Já osobně se kolem WTA angažuji už tak dlouho a vidím, že v historii jsme měli v čele jen tři ženy. Doufám, až přijde nový lídr, že to bude žena. Je jich spousta kvalifikovaných, které by se pro tuhle práci hodily,“ uvedla během Turnaje mistryň.

„Letos v létě jsem se s představenstvem WTA podělil o to, že pokud má WTA zůstat v čele ženského sportu, musíme projít kompletní revizí naší organizační struktury,“ řekl Simon pro BBC Sport a dodal „Myslím si, že je to v nejlepším zájmu organizace, protože se za těch osm let hodně rozrostla.“