Hledá se zachránce v sukni. Ženský tenis stojí na kritickém rozcestí

Rozhodnutí WTA uspořádat za pět minut dvanáct turnaj v lokalitě jako Cancún bylo naprosto kritické. Zákonitě ho doprovázely podprůměrné podmínky a problémy s infrastrukturou. Hráčky a nejen ony vyjadřovaly nespokojenost nad narychlo seskupeným a poskládaným vybavením a hlavně nekonzistentním a nebezpečným povrchem kurtu.

Nešlo však zdaleka jen o Cancún, ale o velmi nepříznivý časový a geografický souběh turnajů. Hrálo se v krátkém rozpětí na třech kontinentech. V Číně, pak se hráčky přesouvaly do Mexika na Turnaj mistryň (o Cancúnu se navíc rozhodlo až koncem září) a vzápětí musely zamířit do španělské Sevilly na Billie Jean King Cup. Kdo někdy cestoval, pochopí, že to je skoro vražedná kombinace, zejména pro toho, kdo na každém místě musí podávat vrcholné fyzické výkony.

Všechno by to ukazovalo na nekoncepční a špatné řízení organizace. Hněv světových hráček, ale i legend, jako jsou Martina Navrátilová, tak padají pochopitelně na hlavu předsedy WTA Steva Simona, když hovoří o neúctě k špičkovému ženskému tenisu.

On určitě nese velkou odpovědnost. Navíc jeho problémem je, že nekomunikuje dostatečně nejen s hráčkami, ale nevysvětluje situaci ani veřejnosti. Jen v Cancúnu dvakrát odmítl rozhovor pro televizi.

„Steve Simon vede organizaci (WTA) devět let a podívejte se, kam jsme to dopracovali. Nejdůležitější turnaj roku hrajeme během sezony hurikánů v Cancúnu. Došlo k řadě špatných rozhodnutí a on o tom všem ještě ani nedokázal otevřeně mluvit,“ komentovala situaci pro Amazon Prime Video přímo z centrkurtu nepovedeného turnaje legenda světového tenisu Navrátilová.

Problémy WTA - jak sněhová koule

Cancún ale ukázal ještě něco. Že Simon hasí hluboké strukturální problémy a ne za všechny přitom nese přímou odpovědnost. Turnaj mistryň byl totiž jen špičkou ledovce různých potíží, které se už delší dobou kupí na ženský tenis. Potácí se v marketingové krizi s klesající sledovaností a ustupujícím zájmem sponzorů. Není divu, že se to pak dotýká i existenčních zájmů hráček.

Ty si už najaly právníka a své obavy sdělily v dopise ústředí WTA. Dvakrát se sešly s vedením turné, aby diskutovaly například o garantovaném příjmu, krytí mateřské dovolené a absencí po zranění. O změnách, které by upřednostnily jejich pohodu a řešily jejich obavy, aniž by to ovlivnilo turnaje.

Je to jako sněhová koule, která se nabaluje kolem WTA, Steva Simona a celého světového ženského tenisu. Nespokojenost zvyšuje například nárůst povinných turnajů, což ohrožuje zdraví hráček a jejich pohodu.

Předseda Simon ven, ale…

Říká se, že problémem bývají peníze, které jsou vždy „až na prvním místě“. Pro ženský tenis to absolutně platí. Jejich nedostatek má tak za následek například nepříliš důstojné divácké návštěvy na některých místech, včetně Cancúnu.

Ale těch problémů jsou dnes už stovky. Nutná je revize rozvrhu a turnajových standardů, noční zápasy, nejednotnost v tenisových míčcích, antidopingová pravidla, integrita, marketing nebo sociální média. Už se nezdá, že by tu obří kupu potíží mohlo současné vedení WTA napravit. Navrátilová tak asi správně volá po odvolání Simona.

Zároveň navrhuje řešení: „Já osobně se kolem WTA angažuji už tak dlouho a vidím, že v historii jsme měli v čele jen tři ženy. Doufám, až přijde nový lídr, že to bude žena. Je jich spousta kvalifikovaných, které by se pro tuhle práci hodily.“

Nikdo to zatím moc nekomentoval, protože jde o ožehavé téma, do něhož se zainteresovaní dnes neradi pouštějí. Představme si hypoteticky, že by mužská legenda světového sportu řekla, že jen muži mohou lépe rozumět mužským sportovcům… Neakceptovatelné.

Potenciální bankrot do roku 2026

Ale nemá smysl to české legendě vyčítat, protože se snaží najít řešení a odchod Simona k němu asi patří. Pravděpodobně i existuje zkušená žena, která by si vedla v čele WTA lépe než Simon. Jenže v tom problém asi nebude. V čele WTA by si dnes vylámal zuby kde kdo. Bez ohledu na muže či ženu potřebuje spíš celou profesionální organizaci, která provede hluboké strukturální změny.

Projekce finanční situace WTA podle Bnn.network totiž naznačují potenciální bankrot do roku 2026 nejen kvůli špatnému řízení, ale i nedostatku lukrativních asijských turnajů. Jako potenciální řešení bylo proto navrženo komerční a logistické sloučení s ATP.

To by už dávalo logiku. Na celou věc bude potřeba se podívat z nových úhlů. Stále více totiž panuje shoda, že sportovní byznys ve svém současném stavu preferuje mužský tenis před ženským.

Chybí Serena

Ženskému tenisu navzdory výborným výkonům Igy Swiatekové, Aryny Sabalenkové či talentovaných Češek chybí absolutní globální hvězda z klíčových zemích, jakou byla Serena Williamsová. Zmíněná Sabalenková by takovou hvězdou možná i mohla být, bohužel je z Běloruska, země, která je dnes kvůli politice vůči Rusku a Ukrajině pro světový byznys neakceptovatelná. Doba je extrémně složitá.