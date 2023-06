Novak Djokovič svoji „schůzku s osudem“, jak to nazvali odborníci Eurosportu Tim Henman a Mats Wilander, zvládl perfektně. Po téměř neuvěřitelných výkonech proti Carlosi Alcarazovi v semifinále a Casperu Ruudovi ve finále získává Djokovič rekordní 23. grandslamové vítězství. Federer (20 vítězství) už ho nedožene a Nadal (22) je teď ze hry venku a nikdo neví, co s ním bude dál.

Djokovič teď dosáhl absolutního vrcholu. Má rekordy, porazil všechny soupeře i všechny nepřátele. Můžeme říct, že porazil i covid a nepřízeň osudu, kterou mu pandemie způsobila. Vrátil se do Austrálie, odkud byl loni doslova vyhozen. A vrátil se vítězně. Teď by se měl vrátit i do USA a pokusit se dobýt další vítězství na US Open.