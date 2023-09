Grand Slam č. 24. Djokovič má ale stále jeden cíl, který ho žene vpřed

Před začátkem turnaje si nejprve všichni slibovali finálovou bitvu Alcaraz–Djokovič, ale ta nevyšla. Pak zase předpovídali, že by Medveděv mohl obhájit vítězství na US Open z roku 2021, a konečně tak získat svůj druhý Grand Slam.

Kde stále bere tu motivaci? Naznačil to hned vzápětí, když řekl: „Budu v tom pokračovat!“ Kdo ho zná, ví, že se Srb nenechá unášet na křídlech vítězství. Pořád má před sebou nesplněné cíle. Hlavně mu zoufale chybí vysněný kalendářní Grand Slam. Sahal po něm už v roce 2021, kdy prohrál až v New Yorku s Medveděvem. Teď o něj přišel ve finále Paříže s Alcarazem.

„Teď si v duchu nedávám žádné číslo, kolik Grand Slamů chci do konce kariéry vyhrát. Vlastně žádné číslo nemám. Budu je nadále upřednostňovat jako své nejdůležitější turnaje, kde chci hrát nejlepší tenis. To se tedy nezmění. To zůstane stejné i v příští sezoně. Nevím, kolik sezon mám ještě v nohách. Tak uvidíme… Víte, hráči přicházejí a odcházejí. Bude to pro mě stejný osud. Nakonec jednoho dne tenis opustím, tak za 23, 24 let. A přibudou noví mladí hráči. Do té doby mě asi ještě uvidíte.“