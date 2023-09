Uragán jménem Karolína Muchová. Češka míří do nejužší tenisové špičky

Karolíně Muchové zatím v její sbírce úspěchů chybí grandslamové vítězství ve dvouhře, ale vzhledem k tomu, co předvádí nyní v New Yorku, to už v sobotu nemusí být pravda.

Muchová je agresivní hráčka s inteligentní a rozmanitou hrou. Má silný forhand i bekhend, kterými vítězně zasahuje z jakékoli pozice na kurtu. Odborníci ji chválí za schopnost zařadit měkčí obranné údery, drop shoty, loby i řezané bekhendy, kterými často rozbíjí tempo hry ze základní čáry. K tomu silné podání. První klidně 180 km/h, druhé sice jen průměrně rychlé, avšak s účinnou rotací.

A to ještě není všechno. Díky příkladné kondici je schopná udržet dlouhé výměny. A protože je i silná ve čtyřhře, daří se jí na síti, kde je jednou z nejsilnějších smečařek vůbec.

Konečně pak zásluhou chování na kurtu, plynulého stylu, grácie a rozmanitosti bývá některými komentátory přirovnávána k Justine Heninové a Rogeru Federerovi.

Muchová má zatím za sebou dobré momenty v kariéře, ale na opravdový vrchol stále čeká. Čtyřikrát se prodrala do finále WTA Tour, ale jen jednou, v roce 2019, získala titul na Korea Open. Chybí jí víc vítězných turnajů.

Po letošní skvělé Paříži to ve Wimbledonu Muchové úplně nevyšlo. Na betonu ale válí. Zaznamenává jednu výhru za druhou. Před US Open se dostala do finále silného turnaje v Cincinnati. Blíží se zároveň premiérové účasti v Turnaji mistryň.

Je to zásluha její vůle a píle, ale i nejbližšího trenérského tandemu Emila Miškeho a kondičního trenéra Jaroslava Blažka, kterým se letní příprava očividně povedla. Karolína hrála těžké zápasy, zažila i prohry a to ji pozvedlo.

Profesionálkou je už 10 let a během té doby má mnoho skalpů velkých soupeřek. Jejím prvním úspěchem byla porážka světové dvanáctky Garbiñe Muguruzaové. Následující rok se Muchová dostala do svého prvního velkého čtvrtfinále ve Wimbledonu, když vyřadila světovou trojku a turnajovou favoritku Karolínu Plíškovou. Na Australian Open 2021 se dostala do semifinále, když porazila světovou jedničku a domácí favoritku Ashleigh Bartyovou. Letos v Paříži poprvé skutečně zazářila. Do prvního velkého finále postoupila přes dvojku Arynu Sabalenkovou a těsně prohrála se světovou jedničkou Igou Świątekovou.

Sportovní geny

Sportovní geny má Muchová parádní. Jejím otcem je bývalý český fotbalista Josef Mucha. K tenisu ji přivedl v sedmi letech, ale Karolína dělala i jiné sporty. Vzhledem k tomu, že v blízkosti domova měla tenisové kurty, začala to zkoušet i s tenisovou raketu. Ve 12 letech bylo rozhodnuto, tenis dostal přednost před házenou.

Bylo jasné, že je velký talent, jen ji brzdí různá zranění.

Jejím prvním superturnajem byla účast na US Open 2018, kde vyhrála nejprve tři kvalifikační zápasy. Poté prošla prvním kolem a ve druhém si dokonce poradila s velkou šampionkou, 12. nasazenou Garbiñe Muguruzaovou. Bylo to její první vítězství nad hráčkou v top 20. Až ve třetím kole prohrála s Ashleigh Bartyovou.

V roce 2020 opět dosáhla nejlepšího výkonu na US Open, kdy porazila Venus Williamsovou, Annu Kalinskou a právě naši starou známou Soranu Cîrsteaovou. Poprvé se tam prodrala do šestnáctky, až nakonec prohrála s Victorií Azarenkovou.

V New Yorku se daří

Možná je příznačné, že se jí v New Yorku daří. Musí mít na poslední grandslam roku dobré vzpomínky. Určitě jí učarovala i atmosféra města. Karolína totiž netráví čas jen na kurtu a na hotelovém pokoji, ale jde se klidně projít i do Central Parku.

Výborně Muchová pokračovala hned na jaře 2021 v Austrálii, když do semifinále přešla přes světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Jenže pak ve třech setech podlehla Jennifer Bradyové.

To jaro pak porazila ještě Naomi Osakaovou, Marii Sakkariovou nebo Paulu Badosovou. A stala se teprve třetí ženou v historii Wimbledonu, která se při svých prvních dvou účastech na této akci (2019 a 2021) dostala do čtvrtfinále.

Bohužel ji zbrzdilo zranění. Nehrála kvůli němu na Australian Open 2022 a navíc vypadla i z první padesátky. Nebyl to povedený rok, přes zlepšenou formu ho zakončila mimo první 100 žebříčku WTA.

Až letos se začala štěstěna otáčet. Na Australian Open postoupila aspoň do druhého kola, v Dubaji a v Indian Wells Open do čtvrtfinále.

Pak přišlo památné French Open, kam vstoupila jako 43. hráčka žebříčku. V prvním kole porazila hned světovou osmu Marii Sakkariovou a spanilou jízdu zakončila výhrou nad světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou v semifinále v zápase na tři sety, který trval více než tři hodiny. Byl to infarktový boj, kdy to už vypadalo na jistou prohru. Jenže ze stavu 2:5 v posledním setu se Muchová zázračně vzpamatovala. Dosáhla svého prvního velkého finále v kariéře, přitom až jako čtvrtá nejníže umístěná finalistka v historii French Open. Teprve ve finále podlehla světové jedničce a obhájkyni titulu Ize Świątekové ve třech setech.

Na Cincinnati Open přišla další finálová účast, kde podlehla šesté nasazené Coco Gauffové. Právě díky účasti ve finále poskočila na 10. místo v žebříčku, její dosud nejvyšší umístění v kariéře.