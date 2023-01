Kašpar, provokatér, skvělý tenista. Největší atrakce v Melbourne odpadla

Po Carlosi Alcarazovi je Nick Kyrgios druhou velkou tenisovou hvězdou, která bude na prvním grandslamu roku 2023 chybět.

Kyrgios, číslo 21 na světovém žebříčku, se měl v úterý utkat v prvním kole s Romanem Safiullinem, ale v pondělí odpoledne oznámil odstoupení z Melbourne. Minulý týden se navíc odhlásil i finalista z roku 2018 Marin Čilič, který je teď světovou 18.

Kdyby býval australský bouřlivák mohl nastoupit, měl velkou šanci, že se v případě postupu prvními třemi koly utká ve čtvrtfinále s Novakem Djokovičem. Ale nic z toho nebude. Kyrgiose zlobí koleno, konkrétně roztržený meniskus a bude potřebovat artroskopickou operaci.

Nicku Kyrgiosi, pokud nechceš být profesionálním tenistou, dělej raději něco jiného. John McEnroe

„Jsem z toho samozřejmě zničený, je to můj domácí grandslam, měl jsem jít do turnaje jako jeden z favoritů, tohle je brutální,“ řekl zničený Kyrgios. „Takový je život – zranění jsou součástí sportu,“ dodal pak smířlivěji.

Jenže to celé mohl tušit dopředu. Koleno nebylo dobré. Už na začátku letošního roku se Kyrgios odhlásil z United Cupu a přípravného turnaje v Adelaide, aby mohl být dostatečně fit a nastoupit do úvodního grandslamu.

Pro turnaj v Melbourne je odstoupení Kyrgiose opravdu škoda, protože tento hráč je velkým tahákem. Chová se nestandardně, občas je zábavný a hlavně má skvělé výměny.

Kyrgiosův fyzioterapeut Will Maher aspoň věří, že by se tenisový bouřlivák měl v březnu vrátit na velký turnaj v Indian Wells. „Špatné načasování. Zranění ke sportu patří, ale nepochybuji o tom, že budu zpátky v plné síle,“ řekl novinářům.

Kyrgios cítil problémy s kolenem v posledních dvou týdnech, a proto využil páteční exhibiční zápas s Novakem Djokovičem, aby posoudil závažnost zranění. „Chtěl jsem si dát naději, myslel jsem, že mám šanci,“ řekl.

Známý Australan se loni dostal „jen“ do druhého kola Australian Open, když prohrál s jedním z hlavních favoritů Daniilem Medveděvem ve čtyřech setech. Vyhrál ale po boku Thanasiho Kokkinakise čtyřhru mužů. Ačkoli teď drží až 21. místo na žebříčku ATP, byl Nick Kyrgios určitě černým koněm turnaje. Loni se dostal do čtvrtfinále US Open a dokonce až do finále Wimbledonu, kde podlehl po čtyřsetové bitvě právě Novaku Djokovičovi.

Kyrgios je obrovsky rozporuplnou tenisovou hvězdou. Nikdy nevíte, co na hřišti provede, s kým se pohádá, koho urazí. Ale zároveň víte, že může kohokoli porazit. Zejména v poslední době se trochu zklidnil, víc se soustředil na hru a dal vyniknout svému výbornému tenisu.

Občas se umí chovat dokonce velmi přátelsky a vstřícně. Na loňském Miami Open si například zatrénoval s mladičkou Američankou Coco Gauffou poté, co sám právě dokončil dvouhodinový trénink s Francesem Tiafoem. „Vím, že na kurtu dělá věci, se kterými lidé nesouhlasí. A pravděpodobně s některými nesouhlasím ani já. Ale právě to, že si třeba zahraje s holkou, jako jsem já, to je něco, co musím ocenit. Jsou to právě ty okamžiky, kdy ho lidé ve skutečnosti nevidí. Takže ho pak vykreslují jako špatného chlapa.“

Když Novak Djokovič Australana ve finále loňského Wimbledonu porazil, řekl na jeho adresu: „Opravdu si tě moc vážím. Myslím, že jsi fenomenální tenista a sportovec, úžasný talent.“ Zdá se, že ti dva se v poslední době hodně sblížili. Zřejmě tomu nahrála i Djokovičova loňská anabáze na Australian Open, kterou Kyrgios cítil jako nespravedlnost.

A konečně velké uznání Australanovi projevil několikrát i slavný John McEnroe. Možná ho chápe víc než ostatní i proto, že sám byl pověstným bouřlivákem a dokázal si rozhádat i hlediště. V roce 2018 v nedělní večerní australské show Seven Network McEnroe řekl, že Kyrgios je nejtalentovanějším hráčem, kterého za posledních deset let viděl. Během Wimbledonu 2021 pak uvedl pro BBC, že kdyby si mohl vybrat, koho by chtěl trénovat, byl by to Kyrgios.