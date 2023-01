Sester Fruhvirtových si už všimli. „Hodně o nich uslyšíte.“

Fruhvirtová byla silnou juniorkou a vypadá to, že má před sebou skvělou budoucnost. Jako mladá trávila čas v Mouratoglou Tennis Academy a Patrick Mouratoglou, ji velmi chválil. „Mnoho tenistů říká, že se chtějí stát světovou jedničkou, ale jen někteří tomu hluboko uvnitř věří. Linda je jednou z nich. Vyhrává, protože prostě vkročí, vkročí, bije, bije, bije, dokud neprasknete. Má jednu hlavní vlastnost, kterou je mentální stránka. Je to neuvěřitelná soupeřka. Je to neuvěřitelná bojovnice,“ řekl pro The Eye of the Coach. „Je divoká. Tak moc to chce. Pokaždé, když vstoupí na tenisový kurt, dává 100 procent.“