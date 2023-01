Vondroušová v Austrálii senzačně zaskočila světovou dvojku

Jde o největší překvapení mezi ženami na tenisovém Australian Open. 23letá Markéta Vondroušová si na Tunisanku pořádně vyšlápla a porazila ji ve třech setech. Čekal to málokdo, ale stačí se podívat na dosavadní kariéru Češky ze Sokolova a hned se přestanete divit.

Levoruká Vondroušová už v roce 2019 prošla až do finále French Open, kde nakonec prohrála s Australankou Ashleigh Bartyovou. Byla tehdy první teenagerkou finalistkou grandslamu od Caroline Wozniacké. Loni pak získala stříbro na olympiádě v Tokiu, když podlehla ve finále po boji Švýcarce Belindě Bencicové.

Zářila už jako juniorka. Na juniorském kombinovaném žebříčku ITF se v květnu 2015 stala dokonce světovou jedničkou a vyhrála dva grandslamové tituly ve čtyřhře. Na WTA Tour rychle prorazila, když v roce 2017 vyhrála Ladies Open Biel Bienne v 17 letech ve druhém turnaji WTA ve dvouhře v kariéře. Pomohlo jí to dostat se do první stovky žebříčku WTA ještě před dovršením 18 let.