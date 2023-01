Lazaret v Melbourne. Djokovič má umetenou cestu, ale vyhráno ne

Začněme stálicemi střední generace. Určitě sedmý nasazený Rus Daniil Medveděv (26 let), který už vyhrál US Open a loni ho až ve finále v Melbourne porazil Nadal. 11. nasazený Brit Cameron Norrie (27 let) byl loni v semifinále Wimbledonu. K nim přidejme pátého Rusa Andreje Rubljova (25 let), osmého Američana Taylora Fritze (25 let) či Němce Alexandera Zvereva (25 let). A konečně slavného britského veterána Andyho Murrayho (35 let), který se snaží po dlouhém období zdravotních potíží znovu dostat na vrchol. Teď v prvním kole si poradil se 13. nasazeným Italem Matteem Berrettinim (26 let).

Pak jsou tu zmínění mladíci. Druhý nasazený Nor Casper Ruud (24 let), který byl loni ve finále v Paříži a na US Open. V prvním kole v Melbourne mu však pořádně zatápěl o dva roky mladší český talent Tomáš Macháč. Třetí nasazený Řek Stefanos Tsitsipas (24 let), jenž se loni v Melbourne dostal až do semifinále. A samozřejmě devátý Dán Holger Rune (19 let), obrovský talent, který už porazil na loňském Masters v Paříži Djokoviče. Jim budou sekundovat Kanaďan Félix Auger-Aliassime (22 let), Američan Frances Tiafoe (24 let) nebo Ital Jannik Sinner (21 let).