Tour de France začíná. O tři týdny dříve a v televizi

Upoutávka nové televizní série o nejsledovanějším cyklistickém závodu světa začíná dramaticky. Do záběrů jezdců mezi stovkami fanoušků promlouvá šéf stáje Groupama-FDJ Marka Madiota. Jako by rozdával rány bičem: „Jste válečníci. Jste vojáci. Vyfasujete číslo a jste jiným člověkem!“

„Tour de France je velmi jednoduchá. Pálí. Vezme vám dech. Bolest nás definuje…,“ pokračuje hlas průvodce. Do toho se střídají vzrušující záběry ze závodu včetně gest oslavujících vítězství či šílených pádů.

Produkční společnosti Quadbox a Box to Box Films se proslavily na Netflixu už před čtyřmi lety seriálem „F1: Drive to Survive“. I proto je Tour de France: Unchained (v české verzi „bez příkras“, či chcete-li „na dřeň“) velmi očekávanou událostí.

Série sleduje osm týmů na Tour de France 2022 s exkluzivním přístupem do zákulisí, záznamy ze závodu a rozhovory. Natáčelo se i před začátkem závodu, Geraint Thomas například pustil štáb až k sobě domů.

„Buďte připraveni na všechno. Je to nejtěžší závod světa. Do prdel… Pojď! My tu etapu vyhrajeme! Jumbo-Visma je v absolutním chaosu! Musíme dělat věci, které jsou naprosto mimořádné…,“ střídají se v upoutávce hlasy s titulky, zatímco se promíchávají dramatické záběry.