Na některých místech nejsou na Mount Everestu (8849 m) při výstupu i sestupu výjimkou nekonečné fronty lezců provázených šerpy. Ty lezce bychom mohli skoro psát v uvozovkách, protože na nejvyšší horu světa už dnes míří kde kdo.

Odhaduje se, že za minulý týden dosáhlo vrcholu 500 lidí, kteří využili prodlouženého období relativního bezvětří a jasné oblohy. Jenže to má i stinnou stránku. Uprostřed náporů na vrchol a pak dolů do základního tábora zemřelo letos nejméně 11 lidí. Rok 2023 se tím řadí mezi nejtragičtější a k tomu sezóna ještě úplně neskončila.

Do pondělí 22. května jsou mezi mrtvými hlášeni čtyři šerpové a sedm zahraničních horolezců. Tři šerpy zabil 12. dubna padající serak v ledopádu Khumbu. Většina dalších úmrtí byla způsobena nemocemi nebo totálním vyčerpáním. Několik dalších horolezců se navíc podle webu Outside pohřešuje, takže je téměř jisté, že se počet obětí ještě zvýší.

Podle údajů The Himalayan Database je průměrný počet úmrtí na Mount Everestu za sezonu od roku 1993 do roku 2022 6,2. Sezóna 2023 se tedy blíží dvojnásobku.

Dosud nejhorší byl na Everestu rok 2014, kdy zemřelo 16 horolezců. Mohutný serak na západním rameni Everestu se zhroutil a uvolnil tuny ledu, které se zřítily na ledovec Khumbu, kde šerpové právě přenášeli vybavení do vyšších táborů. Podobně tragický byl i rok 1996, kdy zemřelo 15 horolezců.

Mezi mrtvými na Everestu je letos například Australan Jason Bernard Kennison (40), který zemřel v neděli při sestupu z vrcholu poblíž pověstného Balkónu. Ironií osudu je, že Kennison přežil v roce 2006 těžkou autonehodu a musel se po zranění páteře znovu učit chodit. Na vrchol nejvyšší hory světa šplhal proto, aby získal finanční prostředky pro australskou neziskovou organizaci, která pomáhá lidem s poraněním míchy.

Mount Everest zdolala třetí Češka Teprve třetí Češkou, která vylezla na nejvyšší horu světa, se stala tento týden Eva Perglerová. Jak informovaly novinky.cz, zubařka z Přeštic na Plzeňsku stanula na vrcholu ve středu 24. května ráno středoevropského času.

Podle Himalayan Times dva šerpové sestupovali s Kennisonem poté, co dosáhli vrcholu, když si všimli, že se nechová normálně. „Šerpové ho přivedli do oblasti Balkónu. Jenže jim docházel kyslík a přivézt láhve ze 4. tábora nebylo možné kvůli silnému větru,“ řekl šerpa Dawa Steven ze společnosti Asian Trekking, jejíž průvodci šli s Kennisonem. Ti postiženému horolezci podali kortikosteroid dexamethason, zvýšili mu přísun kyslíku, ale opatření nezabrala. Po sedmi hodinách šerpové museli kvůli nedostatku kyslíku sestoupit do „čtyřky“. „Jenže zhroucený Jason odmítl jít se šerpy a jeho tělo je stále v oblasti Balkónu,“ řekl Dawa Steven The Himalayan Times.

Kyslík je pro většinu lezců na Everestu klíčový. Z cca 11 340 úspěšných výstupů bylo bez pomocí kyslíku dosaženo méně než dvě procenta.

V pátek 19. května zemřel ve 4. táboře kvůli nespecifikovaným zdravotním problémům 56letý malajský horolezec Awang Askandar Bin Ampuan Yaacub. Podle malajských médií byl podplukovníkem policie a otcem šesti dětí.

Téhož dne se po zdolání vrcholu ztratil další malajský horolezec Muhammad Hawari Bin Hashim (33). Oba muži lezli s agenturou Pioneer Expeditions. Sluchově postižený a němý Hashim zmizel po sestupu z vrcholu na cestě do „čtyřky“. Šéf Pioneer Expeditions Nivesh Karki řekl místním médiím, že jeho tým ztratil kontakt s Hashim během pokusů najít jeho krajana Aksandara. Zakladatel společnosti, Ngaa Tenji Sherpa, naléhavě žádal na Instagramu o pomoc při hledání svého klienta: „Situace je kritická a čas se krátí. Hledali jsme od té doby, co zmizel. Prosíme každého, kdo by mohl zahlédnout uvázlého horolezce, aby nás okamžitě kontaktoval v základním táboře!“

Foto: Profimedia, Profimedia.cz Bývalý Gurkha Hari Budha Magar, který zdolal Everest s amputovanýma nohama nad koleny.

Další pohřešovaný horolezec, Singapurec Shrinivas Sainis Dattatraya (39), se ztratil v pátek 19. května. Ten den poslal své ženě textovou zprávu, že dosáhl vrcholu Everestu, ale není pravděpodobné, že by se vrátil dolů. Jeho manželka, řekla listu The Straits Times, že o něm naposledy slyšela v pátek v 15:30. Od té doby už nepřišla žádná zpráva. „Prostřednictvím svého satelitního telefonu mi řekl, že se dostal na vrchol, ale že to prý dolů nezvládne,“ uvedla jeho žena.

Videa a záznamy z Mount Everestu o víkendu zaplavily sociální sítě.

Jeden instagramový klip ukazoval, jak zkušený průvodce Gelje Sherpa zabalil opuštěného horolezce do plachty a připoutal si ho na záda. „Na Balkónu během našeho výstupu kolem 8300 m jsem viděl někoho v nebezpečí. Muže, který potřeboval zachránit, a nikdo jiný mu nepomáhal. Rozhodl jsem se zrušit výstup našeho klienta, abych mohl muže dostat dolů do bezpečí, než zemře,“ napsal Gelje na Instagram. „Nesl jsem ho dolů do tábora č. 4, kde pak pomáhal záchranný tým.“

Další video zachycuje zoufalou scénu na hoře, kterou popsal webu Outside horolezec, jenž vše viděl, ale chtěl zůstat v anonymitě. „Myslím, že ještě jeden nebo dva mrtví nejsou hlášeni. Když jsme byli ve druhém táboře, slyšeli jsme o šerpovi, kterému ve „čtyřce“ zmrzly ruce a zemřel. Na cestě z „trojky“ do „čtyřky“ pak snášeli dolů dvě těla a poté při vrcholovém pokusu jsme viděli jednoho mrtvého a druhého polomrtvého Číňana, kterému chyběla bota. Když jsem se vrátil do „čtyřky“ ležel na stezce nový mrtvý. Nemohl tam být déle než tři hodiny, protože kamarádi, kteří sestupovali přede mnou, ho neviděli,“ řekl horolezec s tím, že očekává, že v nadcházejících dnech budou oznámena další úmrtí.

Horolezecká sezóna na Everestu může skončit tento týdne. Podle předpovědi meteo služby Tomer Weather Solutions se silný vítr vrátí na nebezpečnou úroveň přes 50 km/h. „Je to s největší pravděpodobností konec sezóny na Everestu,“ uvedla služba.

Uprostřed smutných zpráv se objevily i informace o nových historických výstupech. Nepálský šerpa Pasang Dawa (46) vyrovnal šerpu Kami Ritu (53) s 27 úspěšnými výstupy na vrchol. Všeobecně se ale očekávalo, že Rita udělá před koncem této sezóny ještě jeden pokus.