Jak odhalit text psaný počítačem: můžete to zkusit, ale je to téměř nemožné

Tabulka ukazuje skóre zvlášť pro české a anglické texty. Vyšší skóre (na škále od 0 do 100) znamená vyšší úspěšnost správné detekce a menší riziko falešné detekce.

Teoreticky by mělo být rozpoznání generovaného textu jednoduché. Stačilo by vzít nějakou delší část podezřelého textu, nejlépe aspoň stovku slov, vložit ji do detektoru AI a za chvíli bychom měli vidět výsledek.