Zapojte do pečení cukroví umělou inteligenci

Je to rok od chvíle, kdy ChatGPT odstartoval celosvětovou fascinaci umělou inteligencí. Nástroje se za posledních 12 měsíců naučily neuvěřitelné věci, ale také mají na svědomí různé nesmysly a podivnosti. Řada učitelů i rodičů tedy přemýšlí, jak vlastně dětem zodpovědně ukázat potenciál těchto novinek.

Podle mého je nejzajímavější si s těmi nástroji hrát a hledat způsoby, jak jejich silných stránek využít v různých oblastech. Při hře také nejlépe – a bezpečně – odhalíme, v čem naopak generovanému obsahu nemůžeme věřit.

Až příliš ochotný spolupracovník

Ukážeme si to na jednoduchém příkladu. Zapojte děti do pečení vánočního cukroví. Ale místo toho, abyste trvali na tradicích, necháte jeden druh zcela v jejich režii. Vy budete jen zprostředkovávat odpovědi (pokud děti ještě neumí číst a psát) a sloužit jako asistent a kontrolor. To pro případ, že by ty halucinace začaly být víc nebezpečné než vtipné.

Pro potřeby naší ukázky jsme použili ChatGPT Plus, placenou verzi, která odpovídá pomocí GPT-4 a umí generovat obrázky přes DALL-E 3. Můžete ale sáhnout i po bezplatných nástrojích jako Bing Chat (zkuste kreativní režim) nebo Google Bard.

Jak začít? Nedávno jsem zmiňoval, že dávat chatbotovi instrukce může být docela alchymie. Ale nenechte se tím odradit. Jazykové modely nemají nějaký seznam příkazů. Co vás napadne, to můžete vyzkoušet. Když nevíte, jak se zeptat, napište, že nevíte, jak se zeptat. Uvidíte, že děti na něco přijdou. Třeba že by chtěly cukroví ve tvaru svých oblíbených emoji (emotikonů).

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy „Jak mohou při pečení kreativního cukroví pomoci děti?“

Máme zde generátor obrázků, tak se nebudeme zdráhat jej použít. Nejde o to, že bychom chtěli výslednou fotku někde vystavit, jde nám čistě o vizuální inspiraci.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy DALL-E 3 ochotně vytvořil ukázku toho, jak by emotikonové cukroví mohlo vypadat.

Netrvalo dlouho a věděli jsme také, který konkrétní emotikon se budeme snažit napodobit. Určitě vás tento sofistikovaný výběr nepřekvapí…

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Jaký emotikon vyberou vaše děti?

Máme vybráno a jdeme péct. Opět dle instrukcí a rad ChatGPT.

Vypečená hnědá barva

V jednom je výběr emoji-bobku výhodný. Nebudeme mít problém vymyslet těsto. Jako barvivo nám totiž poslouží obyčejné kakalo, pardon, kakao. A kvůli textuře přidáme i kokos. ChatGPT nám na míru vygeneroval recept:

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Recept na cukroví vygeneroval ChatGPT napoprvé, šlo jej hned použít.

Nezapomeňte, že ChatGPT neví, co píše. Dává za sebe slova tak, jak mu to připadá v daném kontextu nejpravděpodobnější. Je tedy na vás – dospělých lidech –, abyste dětem ukázali, že by bylo nezodpovědné veškerým výstupům automaticky věřit.

V našem případě ovšem bylo instrukce možné použít prakticky beze změny. Tedy kromě délky pečení, ChatGPT navrhoval pět minut, což bylo trochu málo. Tam se ale ještě dostaneme. Odležené těsto vyválíme a zjistíme, že se s ním špatně pracuje. Což je skvělá příležitost na to, abychom vyzkoušeli, jak rozumí tento nástroj kontextu ve spojení s vizuálními vjemy. Vyfotíme mu těsto a zeptáme se, co s ním dál.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Já: Těsto je moc suché. ChatGPT: Zkus vodu!

Dobře, tohle je spíše ukázka toho, že jsme minutu čekali na celkem evidentní odpověď. Když je těsto suché, potřebuje dodat vlhkost, když je moc mouky, dejte méně mouky… Ale i to je dobrá lekce. Generativní umělá inteligence není s vámi v kuchyni. Bude nápomocná za každou cenu, i za cenu toho, že vám bude říkat banality.

Každopádně těsto máme vyválené a potřebujeme tvar na vykrajování. ChatGPT nabízel, že bychom mohli použít formičku na vánoční stromeček, což je vlastně překvapivě dobrý nápad. Ale my nechceme, aby byl někdo na pochybách, co má náš vybraný tvar znázorňovat, a tak si řekneme o šablonu, podle které těsto vyřízneme.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy +4

A jak vidíte, výsledek stál za to. Dosaďte si sem jakýkoli dvojsmysl o kvalitě výstupů umělé inteligence…

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Upečené perníčky – v troubě opravdu potřebovaly trochu víc než 5 minut.

Kdy využít a kdy ignorovat?

Všimli jste si, jak se lesknou? To byl opět případ, kdy ChatGPT ani nehnul brvou a na náš dotaz „jak posílit výsledný realistický dojem“ navrhl potřít vytažené perníčky směsí cukru a citronové šťávy a poté je ještě na minutu zapéci. Skvělá ukázka toho, když se spojí kreativita lidská a strojová.

Protože ale výsledek i tak moc připomíná vánoční stromečky – a my nechceme ani drobek pochybností –, budeme muset perníčky nazdobit. Opět příležitost pro zapojení generátoru obrázků:

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy ChatGPT se nám pokouší nabídnout i jiné emotikony, ale my už máme napečeno.

Pro inspiraci se zdobením nám tenhle obrázek úplně nepomohl. Po pár pokusech s tím, jak lépe popsat výsledek, jsme se dostali k trochu realističtějším očekáváním.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Tohle vypadá proveditelněji…

Ale nakonec přece nemusíme každý detail nechat na umělé inteligenci. To je také důležitá lekce: nechte umělou inteligenci, aby podpořila vaši kreativitu, ne aby ji brzdila.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Když víme, co chceme, můžeme to prostě udělat.

Pozor, tento článek neberte jako návod, jak péci cukroví. Nejsem ani cukrář, ani pekař. Pointa je přesně opačná: díky ochotným našeptávacím nástrojům jsem si mohl troufnout na experiment, do kterého bych se jinak nepustil. Což je podle mého skvělá lekce nejen pro děti.