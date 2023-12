Podplácení, zdvořilosti, citové vydírání. Umělou inteligenci musíte ukecat

Kdykoli někde předvádím schopnosti jazykových modelů a generativní umělé inteligence, dříve či později padne dotaz: A proč tam píšete to „děkuji“ nebo „prosím“? Má to nějaký vliv?

Dříve – třeba když jsme děkovali digitální asistentům Apple Siri či Google Home – to vliv nemělo, maximálně tam pro zdvořilé uživatele byla (člověkem) připravená hláška o tom, jak oceňují, že se s nimi hezky zdvořile bavíte. Odpovědi jste ale dostali stejné, ať už jste byli úseční, či laskaví.

Ale jazykové modely jsou podivné. Jsou to mimozemšťani, kteří se četbou hromady textů naučili generovat slova na základě zadaného kontextu. A to znamená, že vy svým dotazem (tzv. promptem) můžete do značné míry ovlivnit, jaká bude odpověď, kterou dostanete.