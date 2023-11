Vaše příští známost na síti může být křemíková. A podvodná

Stále nevíme, co všechno přinese nástup „tvořivé umělé inteligence“, která produkuje obrázky, písně nebo texty prakticky k nerozeznání od výtvorů lidského mozku. Změny už probíhají hlavně v (kancelářské) práci , ve zdravotnictví , v umění – a už také v našem milostném životě.

Malware, který dostal název Love-GPT , ve svém principu není úplně nový. „Ze získaného kódu lze poznat, že se vyvíjí alespoň 10 let, ovšem AI funkce byly pochopitelně přidány nedávno, pravděpodobně letos v březnu,“ vysvětluje Jan Rubín, který kód škodlivého softwaru zkoumal.

Neznámý autor malware celé roky postupně vylepšoval, aby dokázal obejít ochranu velkých internetových seznamek (Tinder, Facebook a dalších), vytvářel falešné profily a vytvářel tak příležitost k seznámení s uživateli. V tomto ohledu jde vlastně o „romantického podvodníka“, jen tento starý typ klamu převádí do on-line prostředí.

ChatGPT slouží v tomto ohledu jen jako jeden z několika různých nástrojů, které má malware k dispozici. „Umožňuje vytvářet velmi věrohodnou komunikaci s ostatními uživateli, a to i v jazyce, který autor původního softwaru neovládá, nebo jen málo,“ popisuje Rubín.

Z technického hlediska není žádný důvod, aby si v intimnější konverzaci nevedl podobně úspěšně. Nikdy nemá špatnou náladu, vždy má čas a trpělivost naslouchat vašim vlastním starostem, nemá vlastní problémy a potíže. Hypoteticky to tedy může být naprosto dokonalý posluchač a partner i do důvěrného hovoru – dokud vás nepodvede.

„Malware se dnes dělá pro peníze, doby hackerů pro zábavu nebo z principu jsou dávno pryč,“ říká Rubín. AI se v roli on-line romantického partnera snaží co nejlépe splnit zadání hackerů, kterým jde jen o zisk.

Bohužel, jak přesně má například právě Love-GPT svému tvůrci vydělávat, nevíme. „Zachycený kód přesně neříká, jaké úkoly přesně umělé inteligenci jeho autor zadal, to si útočník ukládá do nějaké databáze ve svém vlastním počítači nebo na vlastním serveru,“ doplňuje Rubín.

Umělá inteligence (anglicky Artificial Intelligence = AI) je souhrnné označení pro technologie, které umožňují strojům vnímat, chápat, rozhodovat se, jednat a učit se, a to buď samostatně, nebo s podporou člověka. Běžným pojmem v této souvislosti je také strojové učení.

Působivou vizi budoucnosti představuje například izraelský filozof Juval Harari (například ve svém TEDtalku ). Umělá inteligence podle něj zvládnutím jazyka prolomila „operační kód lidstva“. Což mimo jiného znamená, že by mohla vytvářet „na objednávku“ intimní vztahy s lidmi a využít sílu intimity ke změně našich názorů a pohledů na svět.

Snaží se to ilustrovat na jednom známém příběhu. V červnu 2022 Blake Lemoine, programátor z Googlu, vystoupil s tvrzením, že chatbot LaMDA, na kterém pracoval, disponuje nějakou formou sebeuvědomění . Tvrzení ho stálo místo, pro Google se stal příliš kontroverzním.

Podle Harariho není nejzajímavější na této epizodě Lemoinovo tvrzení, které bylo s největší pravděpodobností mylné. Více ho zaujala skutečnost, že programátor byl ochoten riskovat své dobře placené místo kvůli chatbotu – od začátku bylo totiž celkem jasné, že Google nebude riskovat negativní reklamu a možné komplikace, které takové tvrzení přináší. Pokud umělá inteligence dokáže někoho přimět k tomu, aby kvůli ní riskoval svou práci, k čemu jinému by je mohla přesvědčit?

Pokud by se tato možnost skutečně široce realizovala, web – a především sociální sítě – by se mohl zásadně změnit. V posledním desetiletí se na sítích bojovalo především o naši pozornost: cílem je vytvářet obsah, který zaujme co nejvíce lidí, a bude se tedy virálně šířit.