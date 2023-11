Komentář: Co se děje u lídra umělé inteligence? Stoprocentně lidský zmatek

Páteční zpráva o odvolání Sama Altmana z funkce šéfa OpenAI byla zcela neočekávaná.

Technologický byznys většinou tajemství udržet nedokáže. Skoro každá významná novinka i byznysová událost jsou v médiích dřív, než je konkrétní hráči oznámí oficiálně.

Tentokrát nikoli. Ano, jistě, divoké a neověřené informace z oblasti AI se šířily i minulý týden, například že nová verze jazykového modelu GPT-5 je už prakticky hotová a že je uvolněná pro testování i mimo firmu OpenAI.

Ale že by šéfovi OpenAI Samu Altmanovi hrozilo odvolání nebo že ve vedení firmy vůbec panuje nějaký nesoulad? To ani náhodou. To se prostě nevědělo.

Překvapení bylo o to větší, že Sam Altman, 38letý miliardář a asi největší hvězda světa umělé inteligence, ba možná i celého technologického světa, měl za sebou před pátečním ránem přímo hvězdné dva týdny.

V pondělí 6. listopadu měl na vývojářské konferenci svůj první velký „keynote“, projev, kde se pochlubil 100 miliony uživatelů ChatGPT týdně. A představil svou vizi, podle níž si každý bude moci vytvářet vlastní chatboty. Ty pak bude moci nabídnout ostatním, čímž by mohl vzniknout podobný ekosystém, jako když Apple v roce 2008 zhruba rok po uvedení iPhonu představil svůj App Store.

Nejen proto byl Sam Altman mnoha komentátory přirovnáván ke Stevu Jobsovi: svébytným osobním stylem i profesionální sebejistotou. To ještě nikdo netušil, že se brzy bude podobat Jobsovi víc, než by asi sám chtěl. Neboli že ho (podobně jako zakladatele Applu) vyhodí představenstvo jeho vlastní firmy.

Na zmíněné konferenci mluvil i Satya Nadella, šéf Microsoftu, který do OpenAI investoval 11 miliard dolarů. Řekl: „Chlapci, my vás milujeme. Vytvořili jste něco magického.“

Na mysli měl velký jazykový model GPT (nyní ve verzi GPT-4 Turbo), který je dnes nejpokročilejším nástrojem takzvané generativní umělé inteligence. Tedy lídrem oboru, o jehož existenci se většina světa dozvěděla teprve před rokem, když OpenAI spustila ChatGPT (tehdy „vyzbrojený“ modelem GPT-3.5).

Ještě ve čtvrtek večer se Sam Altman zúčastnil zcela vyprodané veřejné debaty v Oaklandu nedaleko San Franciska. Podle novinářů v publiku vypadal sebevědomě a uvolněně. Nic nenasvědčovalo tomu, že by měl za pár hodin dostat výpověď.

Ale dostal ji. V pátek kolem poledne, když se prostřednictvím služby Google Meet na dálku spojil s představenstvem, které právě zasedalo. Pozvánku na schůzku mu poslal Ilya Sutskever, šéf výzkumu a člen představenstva OpenAI. Jeden z největších mozků současné AI revoluce. Ale zároveň i muž, který varuje před riziky a nebezpečími a který radí současné tempo vývoje trochu přibrzdit.

Na rozdíl od Sama Altmana. Ano, muž přezdívaný časopisem New York Magazine „Oppenheimer naší doby“ sice na jaře podepsal – stejně jako Sutskever – dopis nabádající k opatrnosti. Ale během roku přešel do stoprocentně byznysového módu.

OpenAI má příjmy odpovídající 1,2 miliardy dolarů ročně a sahá po kapitalizaci někde kolem 90 miliard dolarů – v podstatě z nuly. Tahle verze „from zero to hero“ opravdu netrvala ani rok. OpenAI se z butikové společnosti „superchytrých lidí a nápadů“ stala nepřehlédnutelným byznysovým hráčem.

Dokonce tak velkým, že se nespekulovalo jen o tom, jestli firmu koupí Microsoft, ale i o tom, jestli by to za pár let náhodou nemohlo být naopak.

No a do toho přišlo páteční odvolání. Sdělené nudnou, nicneříkající oficiální zprávou. Doprovázené nefalšovaným úžasem veřejnosti a následované divokými spekulacemi.

Co se tedy stalo? Upřímná odpověď: Nevíme.

Ale po více než 48 hodinách spekulací můžeme určit nejpravděpodobnější variantu, na níž se dnes shoduje většina insiderů i komentátorů. A ta zní: Ilya Sutskever přesvědčil představenstvo, že nastoupený agresivní byznysový styl Sama Altmana je příliš nebezpečný a riskantní.

A že není v souladu s étosem, na němž OpenAI v roce 2015 vznikla a který představenstvo stále reprezentuje – totiž vybudovat obecnou umělou inteligenci, z níž bude mít lidstvo prospěch.

To je důležité zdůraznit. OpenAI vznikla jako „non-profit“ společnost, česky neziskovka. V průběhu prvních několika let se transformovala na běžnou firmu. Ale nezměnila odpovídajícím způsobem svou strukturu, takže v představenstvu stále sedí lidé reprezentující původní, neziskové směřování.

Jinak řečeno, mají v umělé inteligenci nainvestované vize, myšlenky, emoce… ale nikoli peníze. Naproti tomu investoři, zejména Microsoft, mají v OpenAI peníze. Hodně peněz. Ale na řízení firmy se v rámci současné bizarní struktury nijak nepodílejí. Microsoft vlastní 49 procent OpenAI, ale v představenstvu nemá jedinou židli.

Což se donedávna vysvětlovalo tak, že tradiční gigant má zájem na unikátní technologii, kterou OpenAI vyvíjí (jazykový model GPT), a nikoli na byznysu firmy.

To ovšem nikoho nenapadlo, že byznys se pod odvážným a velkorysým vedením Sama Altmana tak dobře rozběhne. A že se to představenstvu firmy nebude líbit.

Páteční „demontáž“ Sama Altmana má dva velké poražené.

Jednak samotného Altmana, pochopitelně. A jednak firmu Microsoft, která nejenže se na rozhodnutí nijak nepodílela, ale dozvěděla se o něm podle webu The Information minutu předtím, než byla zpráva o Altmanově odvolání zveřejněna.

Plus ještě jedno malé, nikoli však bezvýznamné ponížení: K vyhazovu Sama Altmana došlo prostřednictvím služby Google Meets, která je přímou konkurencí služby Microsoft Teams. Možná by si hlavní investor firmy zasloužil, aby její šéfové používali – ať už k jakýmkoli účelům – jeho vlastní software, a ne ten konkurenční.

Zkusme si to tedy shrnout:

Ano, firma OpenAI má strukturu, která neodpovídá jejímu dnešnímu byznysovému výkonu a ambicím.

Ano, představenstvo mělo plné právo Sama Altmana odvolat. A taky odvolat svého předsedu Grega Brockmana, který byl zřejmě Altmanovým jediným spojencem.

Ano, má taky pravomoc jmenovat nového šéfa firmy. Dočasnou šéfkou zatím představenstvo určilo Američanku rumunského původu Miru Muratiovou. Ta je současně technologickou ředitelkou OpenAI a je považovaná za jednoho z nejchytřejších lidí kolem generativní AI.

To všechno víme. Ale vlastně pořád nevíme, proč se to stalo.

To nejjednodušší vysvětlení je zároveň tím nejzajímavějším. Jestliže pro představenstvo není dost omračující nesmírný byznysový úspěch OpenAI, znamená to, že se děje něco ještě více omračujícího. Jinými slovy, že technologie, kterou OpenAI vyvinula (a připomeňme, že se v posledních dnech hodně mluví o modelu GPT-5), je opravdu převratná a revoluční.

Podařilo se snad přiblížit k tomu, co nazýváme obecnou umělou inteligencí? A otvírá to možnosti i rizika, vedle kterých bledne i něco tak ohromujícího, jako je kapitalizace startupu blížící se 90 miliardám dolarů?

Opět je třeba napsat: Nevíme.

Asi se to časem dozvíme. Bavíme se o kauze, která se stále vyvíjí. Víkend byl ve znamení vyjednávání za zavřenými dveřmi. A spekulací, samozřejmě. Zprávy ze soboty byly pro příznivce Sama Altmana povzbudivé. Vše nasvědčovalo tomu, že by představenstvo mohlo své páteční stanovisko přehodnotit a bývalého šéfa znovu najmout.

Ale v noci na pondělí se ukázalo, že se to nestane. Představenstvo potvrdilo Altmanovu výpověď, a dokonce oznámilo, kdo bude novým šéfem – bývalý ředitel firmy Twitch Emmett Shear. Jméno, které kromě insiderů technologického průmyslu do tohoto víkendu nikdo neznal.

Altmanovi nepomohla ani intervence šéfa Microsoftu Nadelly. Nepomohlo ani to, že se na stranu Altmana postavila dočasná šéfka Mira Muratiová. Představenstvo se rozhodlo otočit volant a „znovu zamířit do zdi“, jak napsala na síti X slavná komentátorka technologického byznysu Kara Swisherová.

Co bude dál? Sam Altman byl v neděli, kdy se vyfotil s visačkou „host“, ve firmě na dlouhou dobu naposledy. Může se stát, že s ním z OpenAI odejde významná část výzkumníků AI i dalších zaměstnanců. Někteří se už v tom smyslu vyjádřili na sociálních sítích. Znamenalo by to velké přeskupování sil. OpenAI a Microsoft by ztratily dnešní dominanci, posílily by naopak Google a další menší firmy včetně xAI Elona Muska.

Na tohle riziko reagoval šéf Microsoftu Nadella, když Altmana a bývalého šéfa představenstva OpenAI Grega Brockmana obrazně řečeno odchytil hned u východu z jejich firmy a zlanařil je na nově vytvořená místa v Microsoftu.

Pokud jde o další vývoj, vše jsou spekulace a komentátorské střely od boku.