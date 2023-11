Velký návrat pana AI? Mocní tlačí vyhozeného šéfa zpátky do křesla

Proč se takto představenstvo společnosti rozhodlo, není zcela jasné. Ještě podivnější je, že se to hlavní investoři zjevně dozvěděli jen pár okamžiků před celým světem, píše agentura Bloomberg . Ze solidarity vůči Altmanovi v pátek odešel i Greg Brockman, spoluzakladatel a prezident OpenAI.

Jenže víkend mocní dárci využili k tomu, aby se z šoku oklepali, a nyní tlačí na členy představenstva, aby minimálně Altmanovi jeho místo vrátili. Podle informací listu New York Times jednání probíhají, ale ani jedna ze stran je nechce komentovat.

Prominentní místo v partii patří softwarovému obrovi Microsoft, který do technologické firmy investoval přes 10 miliard dolarů a partnerství obou společností mělo vyústit v nasazení umělé inteligence do prakticky všech produktů z dílny Microsoftu. Ve veřejném prohlášení se však šéf Microsoftu Satya Nadella pokoušel zmírnit napětí a zmínil, že změna ve vedení nijak neohrozí jejich spolupráci.

Kromě Microsoftu tlačí hvězdu technologického sektoru zpátky do funkce šéfa i společnosti Thrive Capital a Tiger Global Management.

Výkonný ředitel OpenAI plánoval vytvořit společnost zaměřenou na čipy s umělou inteligencí, která by mohla vyrábět polovodiče konkurující těm od společnosti Nvidia, jež v současnosti dominuje trhu s úlohami umělé inteligence. Altmanův čipový podnik ještě nevznikl a rozhovory s investory jsou v počáteční fázi, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože diskuse jsou soukromé.

Pnutí mezi šéfem a jeho dohlížiteli potvrdil například Ilja Sutskever, hlavní vědecký pracovník společnosti a člen jejího představenstva, píše New York Times . Mezi ním samotným a Altmanem bylo cítit již delší dobu napětí, což vyústilo například v to, že Sutskever nedávno přišel o značnou část svých povinností.

Nepřekvapí, že on sám Altmanův nečekaný exit popsal jako krok „nutný k ochraně poslání OpenAI, kterým je vytváření umělé inteligence prospěšné lidstvu“. Představenstvo výběrem Altmanovy nástupkyně podtrhlo, že chce spíše pomalejší cestu ke zdokonalování softwaru s ohledem na větší bezpečnost – a to má zaručit Mira Muratiová.

„Můžeme s konečnou platností říci, že rozhodnutí představenstva nebylo učiněno v reakci na zneužití pravomocí nebo čehokoliv, co by souviselo s našimi finančními, obchodními, nebo bezpečnostními nebo privátními postupy,“ napsal. „Šlo o selhání komunikace mezi Samem a představenstvem.“

Za Altmanova působení se hodnota OpenAI zvedla až na odhadovaných 29 miliard dolarů. To vše díky generativní umělé inteligenci ChatGPT pro text a DALL-E pro obrázky. To je podle šéfa Microsoftu Nadelly úspěch, který lze jen těžko zpochybnit, Altmana označil za „neuvěřitelného podnikatele“.

Díky jeho popularitě do něj investoval právě Microsoft. To se však povedlo i díky tomu, že Altman je jedním z nejlépe informovaných manažerů v Silicon Valley. Strávil léta ve vedení akcelerátoru pro začínající podniky Y Combinator, který pomohl rozjet projekty jako Airbnb nebo Twitch. Jeho kontakty tak umožnily společnosti OpenAI navázat silné vazby s dalšími technologickými společnostmi a i technologickými giganty.

Potenciál OpenAI s sebou přináší i mnoho obav. Ať už jde o šíření dezinformací, nebo nahrazování zaměstnanců, vlády se snaží formulovat účinný způsob regulace technologie, která je zřejmě předurčena navždy změnit svět. Možná s ohledem na to, jak někteří jeho současníci ze Silicon Valley nedokázali včas regulovat své výtvory a projekty, se Altman snaží předcházet potenciálním rizikům.

„Nejvíce se obávám toho, že my, průmysl, způsobíme světu značné škody,“ řekl Altman v americkém Senátu a jeho hodnocení, že vládní regulace by byla „rozhodující pro zmírnění rizik“, nepochybně hraje do noty politikům. Během několika krátkých týdnů se Altman setkal s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a britským premiérem Rishim Sunakem.