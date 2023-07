Komentář: Co nahradí Twitter? Nic. Internet, jak ho známe, končí

Komentář si také můžete poslechnout v audioverzi.

Twitter, nejpopulárnější síť mezi novináři, je jen pár chvil od imploze podobné ponorce Titan. Dokonce je dost dobře možné, že jsme ve stejné fázi jako všechna světová média 92 hodin po ztrátě kontaktu s tímto podomácku vyrobeným miliardářským hurá projektem. Sociální síť už je dávno mrtvá, jen všichni doufáme, že než dojde vzduch, ještě z ní vykřešeme pár titulků, příběhů, kliků a návštěv.

Co naplat, že ve světě se větší tragédie dějí každý den, ale tahle obsahuje miliardáře! A týká se hlavně internetové a komunikační elity, takže je jí daleko zábavnější a atraktivnější pokrývat než třeba konec otevřeného internetu, tak jak ho známe za posledních 30 let.

Souhlasím s názorem Miloše Čermáka, že Elon Musk moc netuší, co s Twitterem dělat, a je mu ve finále jedno, jak to dopadne. Jeho přirovnání k mejdanu v domě určeném k demolici je přesně to, proč máme Miloše Čermáka všichni tak trochu rádi. Ale jeho optimismus, že tahle síť se dá ještě jakýmkoli způsobem zachránit, se mi příčí. Z Twitteru se stal nejtoxičtější prostor na internetu, (američtí) pravičáci si jeho destrukci a obsazení můžou připsat jako jedno z mnoha svých vítězství. Slibovaná „svoboda slova“ sice nikdy nepřišla, stačí být indickou vládou a můžete si objednávat mazání obsahu lusknutím prstu, ale vypudit a vytrollit běžné uživatele z druhého břehu barikády se podařilo. Hurá.

Lidé, kteří umějí stavět digitální prostory a vytvářejí podhoubí funkčních platforem – vývojáři, nechtějí mít s Muskem nic společného a všichni už jsou dávno pryč. Ať už v jiných firmách, ale hlavně na jiných, anebo žádných platformách.

Kouzlo Twitteru vždycky bylo v jeho relativní otevřenosti, byl to nástroj, do kterého můžete připojit svůj nástroj, a zlepšovat tak lidem (anebo sobě) život. Automaticky uměl varovat před blížící se tsunami nebo vás skrz hasičské účty varovat před kouřem z požáru chemičky, který se šíří, kam vítr zrovna fouká. Pokud vám zrovna nevyhovovala oficiální aplikace, mohli jste využít něco z nepřeberného množství alternativ. Ty často plnily úkoly, na které pomalé a zmatené vedení Twitteru nestačilo. Ať už šlo o moderaci obsahu, lepší vyhledávání, nebo třídění obsahu přesně podle potřeb, které kdo měl.

To skončilo ve chvíli, kdy si Musk všiml, že nějaký takový ekosystém vůbec existuje. Prostě ho ze dne na den vypnul a zakázal, tisíce lidí připravil o zdroj příjmu a odpudil je takovým způsobem, že přestali poskytovat svůj kvalitní obsah, odešli pryč a už se nikdy nevrátí. Do podobné pasti se teď chytila, na radu samotného Elona Muska, i diskusní platforma Reddit. Její honba za profitem vyústila v odliv těch nejzajímavějších uživatelů, kterým se zhnusila osobnost samotného šéfa Steva Huffmana. Reddit, jedno z nejhodnotnějších míst na internetu, se lusknutím prstu stal prostorem, kde si lidé navzájem nevěří, všichni jsou naštvaní na vedení a hledají cestu ven.

A cest ven se nabízí spousta. Alternativ k Twitteru i Redditu je tolik, že si je ani nerd jako já není schopen zapamatovat. Natož je všechny spravovat a poskytovat jim obsah. Žádná už ale pravděpodobně nechytí efekt sněhové koule, jako se to v začátcích sociálního internetu podařilo Facebooku, Twitteru, Redditu nebo Instagramu. Důvodů je mnoho, v jedné větě se ale dají shrnout: Všem něco někde vadí a radši zůstanou ve své vlastní mikrobublině. Alternativa k Twitteru od Mety (née Facebook) Threads startuje ve čtvrtek 6. července. Dost pravděpodobně ukousne Twitteru obří kus běžných uživatelů, ale za cenu toho, že nájem budete platit skrz svoje data.

Množství informací, které o vás Meta do své megasítě sbírá, je tak odstrašující příklad, že do ní obrovská množina lidí dodávajících kvalitní obsah prostě nevleze. Nehledě na to, že „nájem“ platíte Marku Zuckerbergovi. Decentralizovaný Mastodon je tak komplikovaný, že ho většina normálních uživatelů nemá šanci, čas ani chuť pochopit. BlueSky, téměř stoprocentní kopie Twitteru, je zatím nejslibnější prostor, který se původnímu Twitteru funkcemi i kulturou přibližuje, ale díky konkurenci ze všech stran naši nejoblíbenější síť prostě nenahradí…

Píšu „naši“, protože Twitter až na novináře většinu lidí moc nezajímá. Stačí se podívat do komentářů pod tímto článkem. Na sto procent se objeví množina lidí, kteří si přečtou titulek, do komentářů napíšou něco o novinářských sektách a elitách a půjdou zpátky „do reality“. A nikdy nebyl lepší čas si to z naší strany uvědomit. Přestaňme řešit Twitter, ideálně na něj i přispívat. Podobně jako u ponorky Titan nám uniká „big picture“. A ten zní: Internet, ve kterém jsme všichni byli na jednom místě, je pryč.