Nakažení „původním“ covidem může snížit imunitní odpověď na omikron

Během pandemie jste asi mnohokrát slyšeli, že čím víckrát se váš imunitní systém setká s nějakým protivníkem, tím lépe na něj reaguje. Nakonec bychom díky němu – a to i bez vakcín – mohli teoreticky dosáhnout nějaké „kolektivní imunity“, která zabrání rychlému šíření daného „škůdce“.

Imunologie se ovšem nedá vysvětlit v novinovém článku a skutečnost je bohužel výrazně složitější. Znovu to potvrdila studie vydaná tento týden v časopis Science. Dospěla mimo jiné totiž k závěru, že v případě viru SARS-CoV-2 předchozí infekce může zhoršit reakci imunitního systému na nákazu novou variantou. Kromě toho také znovu bohužel potvrdila, jak účinně se varianta omikron (B.1.1.529) dokáže vyhýbat obraně našeho těla.

Obecně ovšem platí, že varianta omikron dosavadní ochranu dokáže dobře obcházet. I v prostředí s jednoznačně převažujícím omikronem je jasné, že tři dávky vakcíny pomáhají znatelně snižovat riziko hospitalizace. Bohužel už to není o 95 procent, ale spíše kolem 70–80 procent, alespoň tedy podle českých dat.

Foto: MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research

To není nevídaný jev. „Imunitní imprinting“ nebo také „původní antigenní hřích“ je desítky let známý jev. V souvislosti s covidem (a to jak očkováním, tak infekcí) ho pro server Seznam Zprávy před časem podrobně popisoval vakcinolog Marek Petráš.