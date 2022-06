Deprese zachvátily svět. WHO vyzývá k investicím do duševního zdraví

„Zájem o psychické zdraví je momentálně na nejvyšší úrovni. Investice se nicméně nezvýšily. Tato zpráva státy informuje , jak lépe investovat peníze do psychického zdraví,“ uvedl k nově publikované zprávě expert na duševní zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO) Mark van Ommeren.

Ukazuje to například v červnu zveřejněná studie V pasti organizace Save the Children. Předmětem výzkumu se staly děti z Pásma Gazy. Právě zde Izrael s palestinským Hamásem od zavedení pozemní, námořní i vzdušné blokády v roce 2007 vedl čtyři války, tu poslední loni. Závěry studie dokládají, že od roku 2018 přibylo dětí s emočními problémy o 55 až 80 procent. Zjišťoval se zdravotní stav 488 mladých lidí ve věku mezi 12 a 17 lety a 160 rodičů.

Zpráva WHO také apeluje na ukončení společenského stigmatu, které je často s psychickými problémy spojené. „Život každého se dotýká někoho s psychickými problémy. Investování do mentálního zdraví je investicí do lepšího života a lepší budoucnosti pro všechny,“ uvedl v prohlášení šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.