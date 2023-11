Nekupujte něco, čemu nerozumíte. „Revoluční umění“ je konečně téměř bezcenné

Čtete ukázku z newsletteru TechMIX, ve kterém Pavel Kasík a Matouš Lázňovský každou středu přinášejí hned několik komentářů a postřehů ze světa vědy a nových technologií. Pokud vás TechMIX zaujme, přihlaste se k jeho odběru!

Určitě jste v posledních třech letech slyšeli zkratku NFT. Znamená to non-fungible token, a jestli vám to nedává smysl, tak jste zatím o moc nepřišli. Respektive, promeškali jste zřejmě nástup něčeho, čemu už se snad smí říkat bublina epických rozměrů.

Co je to NFT? Non-Fungible Token (NFT) je digitální doklad o vlastnictví nějaké digitální položky. Nejčastěji se jedná o obrázek nebo jiné digitální dílo. Certifikát umožňuje jasné a rychlé určení majitele v rámci daného systému ověření. Vlastnictví NFT je zaznamenáno v decentralizované databázi blockchain. Držitel NFT tedy může kdykoli dokázat, že skutečně daný soubor koupil. Certifikát lze také dále převést a tento převod opět zaznamenat do blockchainu. To umožňuje NFT prodávat a obchodovat. Koupě a vlastnictví NFT je často vydáváno za investici. Jedná se o vysoce spekulativní aktivum, cena může prudce vzrůst, ale také se propadnout až na nulu. Odborníci radí, aby lidé neinvestovali do aktiv, jejichž mechanismu plně nerozumí. Koncem roku 2022 prvotní nadšení z NFT značně ochladlo společně s tím, jak poklesla obecná důvěra v kryptoměny.

Teoreticky měly NFT propojit svět klasického umění s uměním digitálním, a to vše pomocí kryptografické technologie blockchain. Pořídili byste si „originál digitálního souboru“ a ten by vám prokazatelně digitálně patřil.

Foto: CryptoPunks CyberPunks, asi nejznámnější kolekce NFT obrázků, vznikla v roce 2017.

Fanoušci a proponenti NFT to obvykle přirovnávají k tomu, že vlastníte drahý obraz. Skoro vždy v tom přirovnání z nějakého důvodu zazní klíčová fráze "Mona Lisa"). A cena tohoto „obrazu“ pak stoupá spolu se slávou daného umělce. Krásná investiční příležitost…

Zápis na blockchainu není žádné terno

Jenže tato metafora nesedí. Ve skutečnosti si nepořizujete daný obraz, ale jen „zápis do blockchainu“. A navíc ne do jednoho blockchainu, ale jen jednoho z mnoha koexistujících blockchainů. Doslova kdokoli může spustit svou vlastní NFT blockchainovou platformu. Je to jen o něco málo náročnější než si založit nový e-mail.

Foto: soulab.com Svou vlastní NFT kolekci a platformu může rozjet prakticky kdokoli, nejsou k tomu potřeba žádné schopnosti ani inovace.

Pokud zůstaneme u klasických obrazů, lepší metaforou by bylo, že si koupíte „NFT Mona Lisa“. Ale neznamená to, že vám patří obraz Mona Lisa. Dokonce to ani neznamená, že na něj máte nějaká zvláštní práva nebo že můžete rozhodovat o tom, kde bude Mona Lisa vystavená.

Člověk, který vám NFT Mona Lisa prodal, si jen vymyslí náhodné číslo, které napíše na dva lístečky. Jeden lísteček dá vám, druhý schová doma do zamčeného šuplíku, a bude vám garantovat, že nikomu jinému nedá lísteček se stejným číslem.

„Ale vždyť ten lísteček nemá nic společného s Monou Lisou!“ řeknete překvapeně, jsa racionálně uvažující člověk. „A proč by někomu záleželo zrovna na tom vašem šuplíku? Co ostatním brání, aby si založili vlastní šuplík?“

A budete mít pravdu. Jenže věci nemají hodnotu určenou racionální úvahou. V tržním prostředí má každý předmět takovou hodnotu, za jakou je někdo ochoten jej koupit.

Alespoň v tom se NFT opravdu podobala vysokému umění: Částky, které byli někteří lidé ochotni utratit za tyto digitální „lístečky“ (přesněji řečeno záznamy na nějakém blockchainu), šly často do milionů dolarů. Nejdražší NFT, které jsem našel, se prodal za skoro 70 milionů dolarů.

Mimo záři reflektorů ale bujel ohromný a pestrý byznys influencerů. Každý vytvářel a generoval vlastní „limitované série“ roztomilých, nesmyslných až pitomých obrázků. Byla to turbulentní jízda a naskočila do ní spousta lidí, kteří vůbec nevěděli, co to NFT jsou a jak fungují. Zásoba těchto nadšenců se ale zjevně vyčerpala a celý trh s NFT poslední měsíce poklesl tak radikálně, že už se na to nehodí jiné slovo než krach.

Celých 95 % prodaných eneftéček je nyní (podle zprávy ze září) prakticky bezcenných. A i ty nejdražší a nejslavnější kolekce se teď obvykle prodávají nikoli za desetitisíce, ale pouhé desítky dolarů. Velká tržiště zaznamenala až 99% propad tržeb.

Neříkám, že neexistuje nějaké rozumné použití NFT. Pokud máte finanční prostředky nazbyt, je logické, že hledáte nové způsoby, jak je zhodnotit. Ale chci zdůraznit: Pokud přesně nerozumíte tomu, co nakupujete, jak to funguje a proč by měla hodnota růst… tak se nenechte nalákat nadšením a nenaskakujte na módní vlny.

Dost často totiž ty vlny vyvolávají právě ti, kteří na nich mohou nejvíce vydělat. A nebudou to oni, kdo prodělá kalhoty, až vlna opadne a bublina praskne.