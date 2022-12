TechMIX: Práce s daty přináší úspěchy. Jen nesmíte narazit na „odborníka“

Rozlišit mezi tím, co je dobrá práce s daty a co je omyl, nebo dokonce manipulace, je schopnost, kterou se musíme učit celý život.

Nemám rád baseball. Nerozumím mu, neznám pořádně pravidla a obvykle se nedokážu na první pohled zorientovat v tom, co se na hřišti děje. Jedno se ale tomuto podivnému sportu musí nechat: výtečná práce se statistikami.

Každý odpal, každá meta, každý chycený míček se objeví v nějaké vysoce specializované tabulce. A když se najde někdo, kdo tyto statistiky dokáže využít, vypadá to jako superschopnost. Nebo rovnou zázrak.

Před dvaceti lety o tomto zázraku napsal americký novinář Michael Lewis knihu Moneyball: Umění vítězit v neférové hře . Sleduje snažení týmu Oakland Athletics, který má nízký rozpočet a nemůže si dovolit nakoupit ty nejlepší hráče. Místo toho se tedy pod vedením manažera Billyho Beana pustili do datové analýzy.

Celá jejich metodika byla složitá a komplexní, podle mého se ale hlavní nápad dá shrnout do dvou otázek. Které vlastnosti a schopnosti hráčů jsou důležité z hlediska vítězství ve hře? A které vlastnosti a schopnosti hráčů jsou důležité z hlediska jejich ceny na trhu?

Ze slova „Moneyball“ se od té doby stalo synonymum pro chytré nakládání s daty. Podle Lewise to je často jen pokus říct, že se někdo snaží něco dělat jinak. Ale někdy je to podle něj trefná metafora: „Pokud hledáte kvalitní data, různě je analyzujete a daří se vám najít radikální a užitečné závěry, jak věci dělat jinak než ostatní.“ To je podle něj podstata pojmu Moneyball.