TechMIX: Umělá inteligence nahradí vás i vaše hlasivky

Vědci tvrdí, že jejich přístup lze použít ke čtení celých vět, a to prostřednictvím přístupu založeného na hláskování.

Foto: Metzger et al, 2022, Nature Communications Schéma ukazuje fungování neuronové sítě napojené pomocí senzorů na mozek člověka s postižením.

„Věty jsme dekódovali pomocí slov ze slovníku o 1152 slovech s průměrnou chybovostí 6,13 % a rychlostí 29,4 znaku za minutu,“ píší autoři. Když to srovnáme s počítačovým systémem, který používal Stephen Hawking, není to až tak velká rychlost. S novým systémem od Intelu dosahoval Hawking přibližně 15 slov za minutu, předtím ale pouze dvou slov za minutu.

Umělá inteligence každopádně právě v této oblasti ještě rozhodně neřekla poslední slovo. A velká část AI zjednodušení, která pro většinu lidí bude zpočátku vypadat zbytečně, má velký potenciál zlepšit život lidem s různými typy postižení. Zajímavé jsou třeba projekty, které pomáhají autistickým dětem komunikovat právě pomocí využití strojového učení.

Umělá inteligence se nezastaví před ničím

Pravidelní čtenáři vědí, že nadšeně (a někdy trochu vyděšeně) sleduji nové nástroje využívající možnosti strojového učení k tvorbě fantastických výsledků. Zároveň tyto nástroje používám každý den ve své práci i pro zábavu, ať už jde o text (GPT-3), programování (Codex a Copilot), překlady (DeepL), nebo obrazy (DALL-E, Midjourney a Stable Diffusion).

Pokud děláte cokoli, co má digitální výstup, jste vlastně jen dočasná výpomoc, která zdarma trénuje svou počítačovou náhradu.

Web Futurepedia má nyní výborný katalog různých nástrojů využívajících umělé inteligence. Protože poslední tři roky se s nimi roztrhl pytel (a očekávám, že je to jen začátek), jsem rád, že něco takového vzniklo. A nemusel jsem to dělat já. Najdete zde všechny výše jmenované příklady, ale také stovky dalších služeb a webů. Rozděleny jsou do kategorií: Text, Marketing, Obrazy, Programování, Audio, Design, Video… V každé jsou desítky služeb a další přibývají.

Neuvěřitelné výtvory neuronových sítí Nástroje generující obrazy a fotky na základě textového zadání existují již delší dobu. Teprve v roce 2022 ale začaly vytvářet snímky, které jsou od výtvorů skutečných umělců prakticky nerozeznatelné. Podívejte se třeba na naši galerii stovky obrázků, které vygeneroval počítač: Tyto neuvěřitelné obrazy vytvořil stroj. Je to návykové, varují nadšenci V galerii najdete snímky z nástrojů DALL-E 2, Midjourney a Stable Diffusion. U každého snímku najdete i zadání, které bylo k vytvoření použito.

Myslím, že postupně více a více lidí projde fází šoku a úžasu: Počítač je schopen kreativity v mém oboru. Překladatelé už to vědí více než rok. „Viděl bych to spíš ve stupních šedi, protože práce člověka a stroje se dá zkombinovat na mnoho různých způsobů. I v šachu bývá nejúspěšnější šachista, který dobře umí spolupracovat s počítačem,“ řekl mi překladatel Miroslav Pošta.

Odkazuje na to, co se naučil slavný šachista Garri Kasparov, jeden z prvních lidí, komu počítače – v přímém přenosu – uzmuly jeho do té doby nezpochybňovanou expertizu. „Smířil jsem se s tím. Nakonec ten zápas nebyl prokletím, ale požehnáním, protože jsem byl součástí něčeho velmi důležitého,“ vzpomíná Kasparov na osudovou porážku v roce 1997.

Foto: Profimedia.cz Garry Kasparov na utkání s počítačem IBM Deep Blue v roce 1997.

A dokonce se z toho dokázal poučit a založit novou disciplínu, ve které se lidští šachisté spojili s počítačovými šachisty: „Rok 1997 byl nepříjemnou zkušeností, ale pomohl mi pochopit budoucnost spolupráce člověka se strojem. Mysleli jsme si, že jsme neporazitelní, v šachu, go, šógi. Všechny tyto hry byly postupně odsunuty na vedlejší kolej (stále výkonnějšími programy s umělou inteligencí). Ale to neznamená, že život skončil. Musíme zjistit, jak to můžeme obrátit ve svůj prospěch.“

Pokud děláte cokoli, co má digitální výstup, jste vlastně jen dočasná výpomoc, která zdarma trénuje svou počítačovou náhradu. Jestli vás to ještě nepotkalo, i vás nejspíše v následujících měsících nebo letech čeká šok. Zjistíte, že počítačový program dokáže překvapivě rychle napodobit právě vaši práci. Tak si vzpomeňte na Kasparova a využijte toho coby příležitosti dosáhnout na úplně nové – dosud nedosažitelné – mety.