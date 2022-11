Automobilka Praga odhalila utajovanou novinku: silniční supersport Bohema

„Praga Bohema si jde vlastní cestou. Praga nemá historii v luxusních ‚GéTéčkách‘, my jsme se nikdy nesnažili o to překonat maximální rychlost. Naše know-how a naše inženýrská základna je v závodech na okruzích. To znamená, že naše auto vychází z toho, co my umíme - to je rozumět aerodynamice a pracovat s lehkými kompozitními materiály,“ vysvětluje technický ředitel firmy Jan Martínek pro redakci SZ Tech a Byznys.

„Celá vize je, že jsme postavili auto, o němž doufáme, že bude, když ne nejrychlejší, tak jedno z nejrychlejších na okruhu, přestože to auto je stavěné plně jako silniční vozidlo. Pro nás bylo úplně nejdůležitější, aby to auto bylo lehké - to znamená, že míříme na to, že pravděpodobně budeme nejlehčím supersportem v této kategorii, a v kombinaci s ostatními parametry je to auto stavěné tak, aby bylo opravdu na okruhu co nejrychlejší je to možné,“ dodává Martínek.