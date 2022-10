Video: Na autosalonu v Paříži ukázal první elektrovůz Jeep i Rolls-Royce

260 značek aut z 18 zemí, 65 premiér a 1,25 milionu návštěvníků za dva týdny – jen v osmi pavilonech na 125 tisících metrů čtverečních. To jsou statistiky, které z pařížského autosalonu dělaly tu největší motoristickou show na světě. Od roku 1976 se pořádá každé dva roky.

Tento rok se ale výstava kvůli covidu konala až po čtyřleté pauze, a k tomu ještě ve značně okleštěnější podobě než dřív. Od minulého pondělí trvala jen týden, a i když ji přišel podpořit a za volant usedl i francouzský prezident Emmanuel Macron, celkovou účast organizátoři tentokrát ani nezveřejňovali. Přesto automobilová show ale měla co ukázat.

„Dámy a pánové, tady je Jeep Avenger 4×e koncept,“ uvedl světový debut prvního elektrovozu své stáje CEO automobilky Christian Meunier.

Premiéru si odbyla americká značka Jeep, která na autosalonu v Paříži naživo odhalila svůj vůbec první elektromobil. Představený návrh terénního vozu má pohon zatím pouze na přední dvě kola. Jeho elektromotor o výkonu 115 kW a baterie s kapacitou 54 kWh mu vystačí na 400 kilometrů dojezdu – ve městě by ale SUV mohlo zvládnout až 550 kilometrů, a z 20 na 80 procent se dobije za 24 minut.

Značky chtějí zákaz spalovacích aut ještě předběhnout

Tím však novinky automobilky spadající stejně jako i Fiat, Peugeot, Opel či Citroën pod mateřskou firmu Stellantis neskončily.

„Do roku 2025 budeme v Evropě mít čtyři bezemisní vozy a do roku 2030 se čeká, že kompletně elektrických bude 100 procent evropských prodejů značky Jeep, a to v rámci podpory cíle nulových uhlíkových emisí Stellantisu,“ dodal šéf americké stáje.

I navzdory současné energetické krizi a cenám se tak show točila především kolem elektromobility a plnění evropských, ale i zaoceánských cílů vyřadit spalovací auta z prodeje nejdéle do roku 2035.

A také že už v druhém letošním čtvrtletí tvořily vozy s elektromotorem v Evropě přes 41 procent odbytu. Z toho skoro 10 procent byly čistě bateriové vozy a zbytek hybridy.

A Jeep také nebyl jediný, kdo teď zaujal odhalením svého prvního elektroauta. Ačkoli se výstavy neúčastnil, pozornost návštěvníků si na dálku určitě získal britský výrobce luxusních vozů Rolls-Royce, který v době konání show představil online vlastní novinku do zásuvky.

„Spectre reprezentuje budoucnost naší značky – a novou éru luxusu. Jsem enormně pyšný, že vám mohu nyní představit Rolls-Royce Spectre,“ uvedl ve videoprezentaci CEO automobilky Torsten Müller-Ötvös.

Elektrifikuje už i další automobilka s luxusními vozy

První elektromobil přepychové britské stáje dostal tu nejširší přední masku ze všech a zároveň je i jejím nejaerodynamičtějším vozem. Má totiž součinitel odporu vzduchu jen 0,25. Mohutné kupé do zásuvky o provozní váze necelých tří tun se k tomu pyšní pohonem všech kol a na jedno nabití ujede 520 kilometrů. Elektromotory od BMW u obou náprav totiž mají nejvyšší výkon 430 kW a kapacita baterie je až 100 kWh.

Rolls-Royce kromě uvedení novinky také slíbil, že se bude kompletně elektrifikovat. A to rovněž do roku 2030. Přímo na akci ale byla i jedna automobilka, která si zelený cíl vytyčila ještě o pět let dřív.

Prorazit chce pořád i vodík

Francouzský výrobce sportovních aut Alpine chce mít bezemisní stáj už v roce 2025 a na autosalonu také odhalil svou novinku – Alpenglow. O jeho výkonu sice dosud nic neprozradil, jisté ale je, že to není běžný elektromobil. Tento supersport totiž jezdí na vodík, který má uložený při tlaku 700 barů ve dvou nádržích podél kokpitu, a to pro okamžité spalování, čímž se liší od dalšího vodíkového auta odhaleného na výstavě poprvé.

„Vývoj a budování úplně nového ekosystému je výzva, ale silně věřím, že náš projekt je velkým krokem vpřed pro vodíkovou budoucnost dopravy,“ představil v Paříži svou vlastní novinku Oliver Lombard, bývalý závodník a CEO francouzského startupu Hopium.

Vodíkový sedan Machina ukázal francouzský startup Hopium, který založil teprve v roce 2019 nejmladší vítěz vytrvalostního okruhu Le Mans. Není tak asi divu, že i vůz se chlubí dojezdem na dlouhou trať – údajně až na 1000 kilometrů.

Oproti Alpenglow totiž vodík kombinuje s elektřinou. Nespaluje jej v motoru, ale skrz palivové články z něj vyrábí energii, kterou skladuje prý v „miniaturních“ bateriích na pohon elektromotorů o výkonu skoro 500 koní. Víc firma o fungování neprozradila. Vodík ale ukládá ve válcových kontejnerech uvnitř podlahy, které zvládne doplnit za pouhé tři minuty. Koncept je údajně téměř z 95 % už finální podobou, která zamíří do výroby. Továrnu chce otevřít v roce 2025 a vyrábět v ní okolo 20 000 kusů za rok.

A k vodíku měl co říct i další, tentokrát francouzsko-marocký startup, který představil řešení jednoho z úskalí technologií nových pohonů.

„Vývoj u vodíku v Evropě ani Americe není dnes lehký, protože tu máte problém s cenou vodíkových stanic. A řešení, které nabízíme my, je vyvinout distribuční síť kapslí pomocí naší vlastní sítě – síť kapslí ‚Capstore‘,“ uvedl novinku spoluzakladatel podniku Thomas De Lussac.

Firma NamX založená v roce 2017 představila návrh výměnných stanic s vodíkovými kapslemi, které mají stát 50 až 100krát méně než zavádění vodíkových čerpacích stanic, a k silnicím se tak mohou umístit po každých 40 kilometrech. A samozřejmě k tomu odhalila i své vlastní auto HUV, čili vodíkové SUV. To má na vodík jednu hlavní fixní nádrž a k tomu také šest výměnných kapslí. Celkový dojezd má 800 kilometrů. Když by ale dlouho nemohlo k čerpací stanici, samotné kapsle vydají na 300 kilometrů. A jako Machina od Hopium má jít do prodeje v roce 2025 – s výkonem 300 či 500 koní.

„Myslím, že nové společnosti, které spouští vlastní projekty – jako elektromobily nebo vodíková auta, si vybírají prémiový segment kvůli absorbování a realizaci nových technologií, které stojí hodně peněz, a je snazší cílit na prémiový segment, abyste ten vývoj ufinancovali,“ dodal De Lussac.

Vysoká cena? Na rozběhnutí vývoje to je potřeba

Na rozdíl od vodíkových aut, jejichž cena se pohybuje v řádu jednotek milionů korun, se ale ta elektrická prodávají už i za statisíce, ačkoli výkon a dojezd bývají nižší, pro někoho ale vystačí. Jak ale na autosalonu v Paříži vysvětloval šéf koncernu Renault, majitel Alpine, běžné automobilky oproti těm luxusním sice nevyrábí prémiové vozy do zásuvky, pořád se ale také ještě musí víc soustředit aspoň na ta dražší rodinná auta.