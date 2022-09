Končí autosalony? Tohle ukázala známá, ale možná poslední show v Detroitu

Informace i záběry si můžete i poslechnout a prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Bezmála 810 tisíc prodaných lístků a 69 premiér aut. To jsou čísla, kterými se ještě v roce 2018 chlubil Severoamerický mezinárodní autosalon (NAIAS). Známější je však podle města v Michiganu – kde se tradičně koná – jako Autosalon Detroit. Naposledy se ale kvůli pandemii konal v roce 2019. A to už jeho jinak horentní návštěvnost zaznamenala pokles o 4,3 procenta. Lidí přišlo necelých tři čtvrtě milionu a debutů nabídl ani ne polovinu – jen třicet premiér.

Letos se jedna z největších motoristických show na světě vrátila po více než tříleté pauze. Pořadatelé tentokrát ale čísla radši ani nezveřejnili. Ačkoli totiž posunuli kvůli počasí termín konání z ledna na září, dvoutýdenní akce byla podle médií jen stínem své dřívější slávy. A podle některých se konala po delším čase nejen poprvé, ale i naposledy.

„Tahle výstava se mnohem víc orientuje na spotřebitele. Bývala korunním šperkem v turné motoristických show, co se týče debutů i firem a ředitelů, kteří tu byli. Je to ale dlouhodobý trend u autovýrobců, že tuto poněkud drahou produkci k uvedení nového modelu opouští. A to se jasně ukazuje i tady, kde je méně přítomných značek. Máme tu mnohem víc aut pro veřejnost, ale není tu už tolik těch nablýskaných konceptů či důležitých premiér aut,“ vysvětluje jeden z návštěvníků Mike Austin z poradenské firmy pro technologický trh Guidehouse Insights.

Kdo všechno chyběl a proč

Otázkou je, zdali by měl autosalon větší návštěvnost, kdyby na něm bylo víc značek, nebo si lidé po covidu jen odvykli na takové akce chodit. Jisté ale je, že automobilky si uvědomily, že online premiéry jsou pro ně levnější a mají stejný nebo větší dosah. A tak jich dost přehlídku v Detroitu úplně vynechalo. Chyběl Volkswagen, BMW, Audi i Mercedes-Benz, Hyundai nebo Kia. Stejně jako luxusní stáje Rolls-Royce, Porsche či Lamborghini. Ferrari přitom v době konání show novinku představovalo, a to vůz Purosangue – své první SUV. Omezilo se ale právě na internetové video a posléze ukázku v domácí Itálii.

Na autosalonu v Detroitu by se přitom nový vůz Ferrari dělil o pozornost maximálně s Fordem. Ten si tam jako jediná automobilka totiž odbyl skutečnou premiéru, a to i přesto, že na akci nezanevřel ani General Motors a Chrysler, které jsou spolu s ním známé jako Velká trojka z Detroitu. Z amerických stájí je doplňoval ještě Chevrolet, Jeep a Lincoln, z evropských Stellantis a z asijských Toyota – největší autovýrobce na světě.

Debuty byly v podstatě dva

I přes nízkou účast značek ale návštěvníci měli co sledovat. Show se snažila nalákat třeba netradičními venkovními prostory. V areálu blízkého hangáru tak debutovala a předvedla se jedna z prvních létajících motorek na světě. Takzvanou XTurismo od japonského podniku Aerwins Technologies pohání hybridní motor Kawasaki a ve vzduchu vydrží až 40 minut. Za letu se pohybuje rychlostí až 100 kilometrů za hodinu.

Další netypická věc na autosalonu v Detroitu byla i oficiální rozlučka, se kterou přišel Chrysler. Ukázal poslední edici sedanu 300C, poháněného osmiválcem s objemem 6,4 litru o výkonu 485 koní a se zrychlením z nuly na sto za 4,3 sekundy. Příští rok jich vyrobí jen 2 000 kusů.

Nejvýznamnější novinkou od General Motors potom byl Chevrolet Equinox EV, který má v nabídce automobilky reprezentovat první cenově dostupné elektrické SUV. A to s cenou začínající na 30 tisících dolarech (tedy na 765 tisících korunách) v základní verzi o dojezdu okolo 480 kilometrů. Přímý konkurent Volkswagenu ID.4 se ale představil také nejdřív online – jen den před konáním autosalonu.

A tak byla hlavní premiérou letošního ročníku bezesporu už sedmá generace Fordu Mustang. Oproti aktuálnímu provedení má prý vylepšený podvozek, aerodynamiku, interiér, výbavu i osmiválcový pětilitrový motor už čtvrté generace o výkonu 500 koní.

Prodávat by se měl začít na jaře příštího roku. A dost možná může jít o poslední silnější vůz značky se spalovacím motorem.

Ford totiž do roku 2030 plánuje mít polovinu své globální produkce elektrickou. Plně elektrickou SUV verzi Mustangu Mach-E také začal prodávat už v prosinci 2020. A do roku 2026 chce na své elektromobily dát celkem 50 miliard dolarů. O mohutných investicích automobilek do elektrifikace, ale i o finanční podpoře státu pro řidiče vozů do zásuvky mluvil na výstavě hned první den i samotný americký prezident.

„Firmy oznámily nové investice za víc než 36 miliard dolarů do elektrických aut a 48 miliard do produkce baterií tady ve Spojených státech. A to se teprve rozehříváme. Podepsal jsem zákon o omezení inflace (IRA), který dává slevu na dani také novým elektromobilům, vozům na palivové články vyrobeným v Americe. A vůbec poprvé dostanete i slevu na dani, pokud koupíte použité elektroauto. To všechno přijde,“ řekl Joe Biden v Detroitu.

„A v rámci zákonu o infrastruktuře investujeme 7,5 miliardy na výstavbu dobíjecích stanic pro elektrovozy napříč Spojenými státy. Takže jsem dnes potěšen, že mohu oznámit zvýšené financování pro prvních 35 států – včetně Michiganu, aby si svoji infrastrukturu pro elektrické dobíjení v zemi mohly postavit,“ dodal.

Nezapomíná se ani na dobíjecí stanice

Cíl administrativy Joea Bidena je vytvořit celostátní síť půl milionu dobíjecích stanic. V první fázi výstavby nabíječek pro elektromobily v USA, tedy pro zmíněných 35 států, půjde o 900 milionů dolarů. Americký prezident ale zdůraznil také další silný závazek jeho vlády – loni různé státní organizace oproti roku 2020 více než zdvojnásobily své nákupy elektřiny a letos je zvýšily až pětinásobně. Navíc k tomu Biden loni podepsal ještě i zákaz nákupu spalovacích aut pro státní správu od roku 2027. A k roku 2030 stanovil cíl, aby půlku všech nových aut prodaných ve Spojených státech tvořily čisté elektromobily či hybridy. Což podporují i všechny tři největší automobilky z Detroitu.

„Všehovšudy moje administrativa investuje více než 135 miliard dolarů na zlepšení budoucnosti elektromobilů v Americe,“ dodal v projevu americký prezident.

Biden se posadil za volant několika aut a škádlil novináře

Biden postupně navštívil stanoviště všech značek a také usedl za volant některých z jejich vozů. Sám se považuje za automobilového nadšence – vlastní vůz Corvette z roku 1967. A tak začal od jeho posledního modelu Z06 oranžové barvy u stanoviště Chevrolet. Vyzkoušel si ale rovněž elektromobily, jako třeba Ford E-Transit nebo Cadillac Lyriq.

„Pojďte, naskočte si. Svezu vás do Washingtonu. Je to Uber,“ vtipkoval prezident s novináři.

Nezvykle široké uličky mezi jednotlivými stanovišti kvůli velkému počtu chybějících automobilek tak přece jen našly využití. Na jiných místech se pak hlavně pro dětské návštěvníky využily k výstavě aut, ale i dinosaurů z Jurského parku a Flinstoneových a došlo i na legendární automobil z Krotitelů duchů. Ford a Jeep si navíc v prostorách Cobo Center, dnes známého jako Huntington Place v Detroitu, mohly postavit i vlastní indoorové testovací dráhy pro terénní auta – včetně elektrické verze legendárního pick-upu F-150 Lightning s ohromujícím zrychlením z nuly na sto za 4,5 sekundy.