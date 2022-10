Provoz elektromobilů zdražuje. V některých případech se vyrovná benzinovým

Cena elektřiny stoupla za poslední rok více než čtyřnásobně a to se nutně muselo projevit i na provozu elektromobilů. Spotřebu běžného městského elektromobilu počítáme na 13 kWh na 100 kilometrů, jelikož se jedná o průměr nejprodávanějších vozů v této třídě. Zatímco v září minulého roku by vás „palivo“ na 100 kilometrů do elektromobilu stálo kolem 26 korun, letos to je přes 130 korun.